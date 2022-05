Nel Regno Unito è diventato un caso lo strano incidente che ha visto coinvolta una Ferrari SF90 Stradale. L’hypercar di Maranello si è schiantata contro cinque auto parcheggiate a bordo strada ed è andata completamente distrutta. All’arrivo di vigili del fuoco e forze dell’ordine, però, non c’è stata nessuna traccia del proprietario.

La dinamica è tutta da capire

Vedere una Ferrari ridotta in queste condizioni è sempre terribile. Soprattutto quando si tratta di una SF90 Stradale, la Rossa più potente mai prodotta. Eppure, sembra che il proprietario non si sia fatto molti problemi ad abbandonare la scena. Ma andiamo con ordine e proviamo a capire cos’è successo.

Secondo quanto dichiarato dalla caserma West Midlands Fire and Rescue Service, alle 20 del 25 maggio è stata ricevuta una richiesta d’intervento per un incidente stradale. I vigili del fuoco si sono presentati sulla scena con 10 pompieri e due mezzi di soccorso, ma una volta raggiunta arrivati a destinazione non hanno trovato né un incendio né, soprattutto, persone coinvolte.

La polizia sta indagando sull’accaduto per capire cos’abbia spinto il conducente ad abbandonare l’auto (presumibilmente a piedi).

Tanti cavalli, poco buon senso

Il frontale della Ferrari ibrida da 1.000 CV ha vissuto certamente giorni migliori, ma appare riparabile. L’impressione è che l’intervento non sarà proprio a buon mercato se consideriamo che la SF90 Stradale ha un listino di partenza intorno ai 450.000 euro. Non si tratta, quindi, della “classica” auto da abbandonare, a meno che non si tratti di un esemplare rubato. Come detto, starà alle forze dell’ordine ricostruire i contorni della vicenda.

In ogni caso, non si tratta della prima SF90 Stradale distrutta in uno strano incidente. Qualche mese fa vi avevamo raccontato della triste fine di una Ferrari presa a noleggio dall’imprenditore Alex Slobozhenko. Addirittura, l’influencer aveva documentato il tutto (compreso il momento dell’incidente) sul suo profilo Instagram con tanto di monetizzazione attivata, lasciando pensare che si sia trattato di una trovata pubblicitaria.