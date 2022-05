La Svizzera si prepara al debutto della sua prima supercar di serie, la Picasso Automotive PS-01. Il fondatore del marchio, Stefano Picasso, ha confermato a gennaio 2021 in via definitiva che il suo team stava lavorando alla PS-01, già allora definita "l'auto in fibra di carbonio più folle di sempre".

E ormai ci siamo: Picasso Automotive presenterà la PS-01 - nome ancora non confermato per il modello di serie - mercoledì 8 giugno, e promette di iniziare la produzione dal mese prossimo. E c'è una novità che ci lascia incuriositi: non avrà il motore che ci si aspettava.

Leggera e con motore specifico

La Picasso Automotive PS-01 sarà molto leggera, segnando 1.000 kg sulla bilancia, e ciò grazie ad un uso massiccio della fibra di carbonio - secondo la Casa svizzera, "a un livello senza precedenti". Al contempo, l'aerodinamica avanzata può generare fino a 900 kg di deportanza alla massima velocità, rendendo l'auto più stabile a pieno regime.

Il prototipo della Picasso Automotive PS-01 al Redbull Ring

Picasso Automotive sostiene che la velocità di punta e l'accelerazione brutale siano le due qualità essenziali e più caratteristiche della PS-01, e che sarà piacevole da guidare tanto in pista quanto in strada.

Per le due qualità citate è fondamentale il propulsore, le cui caratteristiche sono ancora oggi avvolte nel mistero. Quando Picasso Automotive annunciò la sua supercar nel 2021, ha dichiarato che sotto il cofano avrebbe trovato posto il motore di "una fra le supersportive italiane più famose".

Il prototipo della Picasso Automotive PS-01 al Redbull Ring

All'epoca si pensava a un motore V6 Biturbo da 600 CV - magari il Nettuno di Maserati - ma a quanto pare la situazione è cambiata: la Casa svizzera sostiene che la versione di produzione della PS-01 sfrutterà un propulsore "completamente diverso, specificamente concepito per offrire il miglior connubio fra prestazioni e funzionalità".

Per il momento quindi ancora nulla di certo sul motore, ma sappiamo che per lo sviluppo della PS-01 Picasso Automotive si è affidata alla collaborazione con numerose aziende dell'industria: Sadev ad esempio si occupa della trasmissione, Sabelt dei sedili e Carbo Brake dell'impianto frenante, mentre Öhlins è responsabile delle sospensioni.