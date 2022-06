Quale sarà il destino della Mercedes Classe B? Con i nuovi piani della Stella, intenzionata a "tagliare" buona parte delle proprie compatte la monovolume potrebbe avere ancora vita breve e salutare la produzione nei prossimi anni. Un'eventualità mai confermata e che, nel caso, si realizzerà solo al termine del ciclo vita dell'attuale generazione, pronta per presentarsi in versione rinnovata col classico restyling di metà carriera.

Restyling protagonista di nuove foto spia che ritraggono la Classe B caratterizzata da lievi camuffature sistemate nel frontale e al posteriore, a celare buona parte dei gruppi ottici full LED.

Aggiornamento di metà vita

L'esemplare immortalato dai nostri fotografi su strada era in colorazione Rose Gold, una tinta che ha debuttato sulle piccole della Stella con l'ultimo model year, in allestimento Premium e con un assetto apparentemente rialzato rispetto a quanto siamo abituati.

Non bisogna però pensare a una versione "suvvizzata" della monovolume della Stella: come testimoniato dalla presenza di sportelli rettangolari su ambo le fiancate si tratta infatti della Classe B con powertrain ibrido plug-in, equipaggiato con nuove batterie agli ioni di litio sistemate sotto il pavimento e causa del leggero innalzamento dell'assetto.

Come si può vedere dalle foto, a livello estetico la Classe B restyling non sembra differire di molto dall'attuale generazione, concentrando le novità - così come dovrebbe avvenire anche per la versione rinnovata della "sorella" Classe A - nei gruppi ottici, con ogni probabilità arricchiti dalla tecnologia Multibeam LED.

A subire delle modifiche saranno anche i paraurti e i cerchi in lega, disponibili con nuovi disegni e dimensioni che potrebbero superare i 19" attuali, massimo attualmente disponibile.

Interno invariato

Minori modifiche potrebbero essere apportate invece negli interni. Secondo le ultime foto spia del restyling della Classe A, dovrebbe restare invariata la disposizione del cruscotto con i due schermi da oltre 10 pollici posizionati in alto e affiancati, ovviamente con il sistema MBUX.

Un dettaglio che però potrebbe sparire potrebbe essere il touchpad centrale, una tipologia di cursore che sempre più Case stanno abbandonando soprattutto sui segmenti minori, in favore di comandi vocali più precisi e schermi touchscreen di elevata qualità.

Il restyling della Mercedes Classe B dovrebbe debuttare nel corso del 2023, subito dopo il debutto della rinnovata Mercedes Classe A. Potrebbero poi seguire anche il piccolo SUV GLA, il SUV 7 posti GLB e la coupé a quattro porte CLA.