Lynk & Co sta per voltare pagina. Il marchio di lusso e hi-tech nell'universo cinese Geely ha già una gamma di veicoli elettrificati diffusi in Asia e in Europa, ma ora punta a rinnovare la sua immagine con un concept che, non a caso, si chiama "The Next Day".

Niente SUV, ma una GT a quattro porte dall'aspetto futuristico mossa da un motore ibrido plug-in. E' stata presentata in Cina durante la conferenza di primavera/estate e, anche se non dovesse mai entrare in produzione, la dice lunga sul fatto che Lynk & Co voglia "cambiare direzione" sul design.

Spigolosa, futurista e ibrida

La "GT a quattro porte di nuova energia", come la descrive la stessa Lynk & Co, assume le forme di una grande liftback futurista dotata di portiere con apertura a farfalla, anche note come "suicide doors".

Il frontale rimane fedele all'attuale corso stilistico del marchio, con i suoi sottili fari verticali, ma la fascia anteriore ha tutto un altro aspetto: c'è un pannello angolare che funge da griglia del radiatore, affiancato da due grandi prese d'aria nel paraurti. Nella zona inferiore, invece, trovano posto alcuni sensori, ben nascosti.

La fiancata è spigolosa e muscolosa, grazie soprattutto ai passaruota allargati che ospitano cerchi in lega ottimizzati dal punto di vista aerodinamico. La linea del tesso discendente, con vetro panoramico a tutta lunghezza fino al lunotto, si trasforma in un posteriore elegante ma sportivo, con protagonisti i fari a LED minimalisti e collegati fra loro.

All'interno il vero punto di forza è il volante, dalla forma piatta anziché rotonda e dotato di un piccolo display integrato nel centro, che funge da cruscotto e quadro strumenti. Nella parte centrale, invece, spicca un grande display per l'infotainment "fluttuante", che crea molta ariosità nell'abitacolo a quattro sedili individuali.

Sul fronte delle specifiche tecniche Lynk & Co ha mantenuto il massimo riserbo, confermando solo che sotto il cofano trova posto un sistema ibrido plug-in: il motore termico spinge le ruote anteriori, mentre l'elettrico si occupa dell'asse posteriore. Non si conoscono, però, né le prestazioni esatte né cifre precise sull'efficienza.