I nuovi concept di Audi si possono vedere dal vivo a Milano. Fino al 13 giugno l'Audi Grandsphere Concept e l'Audi A6 Avant e-tron concept sono esposti all'Audi House of Progress in Piazza Cordusio.

E' un'occasione molto particolare, legata al Fuorisalone e presso il padiglione Audi tanti ospiti illustri si alternano in questi giorni per parlare della mobilità del futuro, tra questi anche Guglielmo Miani, patron dello storico brand di moda di lusso Larusmiani e Presidente dell’Associazione Montenapoleone, con cui Audi ha una partnership dal 2014.

L'esposizione è unica nel suo genere

E' la prima volta che il pubblico italiano può conoscere da vicino questi concept. Le due auto sono posizionate su delle pedane circondate da schermi, proprio adiacenti a due piccoli salottini ricavati con materiali sostenibili e composti da due divani e altrettante poltrone.

Tra i concept e gli altri ambienti della mostra trovano posto tre aree tematiche dal nome Re-generate our planet, Re-generate our society e Re-generate our lives, tutte illustranti la visione futura della Casa non solo in termini di mobilità.

Conosciamole meglio

L'A6 Avant e-tron concept è una superwagon elettrica in vendita nel 2024 che ha 476 CV e 700 km di autonomia. E' basata sulla nuova piattaforma elettrica PPE (Premium Platform Electric) sviluppata con Porsche, come la berlina coupé A6 e-tron concept; nel nostro video trovate i dettagli.

L'Audi Grandsphere concept è, invece, un prototipo che anticipa la visione futura della Casa dei Quattro Anelli per quanto riguarda le grandi berline di rappresentanza. Dovrebbe debuttare qualche anno più tardi rispetto alla A6 ed essere la vera erede spirituale della grande ammiraglia A8.