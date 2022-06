Sicuramente i suoi parametri la escludono dall’ottenimento degli ecoincentivi statali; tuttavia, l’Alfa Romeo Stelvio turbo diesel è oggetto anche a giugno di una promozione interessante, che parte dallo sconto sul listino: sono 13.900 euro di meno, senza necessità di permuta o rottamazione.

La versione alla quale di fa riferimento è l’Alfa Romeo Stelvio 2.2 Turbo Diesel 210 CV nel recente allestimento Estrema, il cui listino iniziale è di 75.400 euro. Con lo sconto, si parte da 61.500 euro: l’anticipo ammonta così a 14.400 euro, mentre le rate mensili sono 36 da 599 euro (TAN 3,99%, TAEG 8.80%), con primo pagamento dopo un mese.

Al termine c’è la maxi rata di 36.450,76 euro, per un massimo di 70.000 km e 0,05 euro per ogni chilometro percorso in più, da pagare in caso di restituzione.

La rata comprende identicode e polizza pneumatici, ma anche la polizza furto e incendio, calcolata sulla provincia di Bologna, e il servizio di estesione della garanzia maximum care per un anno o 120.000 km.

Vantaggi

Non ci sarà l’Ecobonus, ma 13.900 euro di sconto, offerti da Alfa Romeo, non sono pochi: oltretutto la Estrema è una Stelvio di recente presentazione, anche per quel che riguarda le finiture e le dotazioni di serie.

Svantaggi

Lo sconto è alto, ma attenzione alle rate da 599 euro: si tratta pur sempre di un’auto 2,2 litri da più di 75.000 euro, i cui costi non sono da utilitaria.

In sintesi