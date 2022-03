Dopo aver presentato il nuovo crossover compatto Tonale, poco più di un mese fa, il team Alfa Romeo ha iniziato a spostare l'attenzione verso lo Stelvio che, sul mercato già da circa cinque anni, si appresta a ricevere il suo primo restyling di metà carriera. Di recente alcuni prototipi sono stati avvistati, ancora camuffati soprattutto all'anteriore, su una bisarca insieme ad alcune Giulia. Vediamoli nel dettaglio.

Estrema

Con una particolare tinta della carrozzeria rossa e con dei nuovi cerchi neri dal design dedicato, i concept fotografati sfoggiano un badge "Estrema" sui parafanghi anteriori. Questo nuovo logo, in nero, anticipa quella che probabilmente sarà una nuova edizione speciale dedicata al lancio di Stelvio e Giulia restyling.

Nel caso dello Stelvio, sotto la camuffatura anteriore si possono già intravedere i fari aggiornati, che dovrebbero essere dotati di tecnologia a Matrice di LED, proprio come l'Alfa Romeo Tonale.

Il nuovo paraurti, ancora coperto, sembrerebbe poi derivare direttamente da quello dell'attuale versione Veloce, quindi con un design più sportivo rispetto allo standard. Questo lascerebbe pensare che la versione Estrema potrebbe essere basata proprio sulla versione più sportiva della gamma.

Posteriore

Dietro, i fanali posteriori sembrerebbero essere gli stessi dell'attuale, potrebbero però essere stati coperti con appositi adesivi per nascondere ancora il nuovo design, oppure i tecnici potrebbero aver più semplicemente messo i gruppi ottici pre-restyling su questi prototipi. Particolarità degli ultimi scatti è che sia la berlina che il SUV sono stati catturati accanto a una Maserati Grecale, che debutterà il prossimo 22 marzo.

Riguardo gli interni non ci sono arrivate nuove foto spia. Tuttavia, è altamente probabile che sia lo Stelvio che la Giulia saranno dotate di un quadro strumenti completamente digitale, simile a quello appena presentato sulla Tonale.

Il futuro

L'attesa per i restyling di Giulia e Stelvio è altissima, ma non saranno l'unica novità Alfa dei prossimi anni. Nel 2024 dovrebbe infatti debuttare il nuovo piccolo crossover chiamato Brennero, che sarà la prima auto 100% elettrica in assoluto dell'azienda. Nel 2025 poi, l'Alfa Romeo lancerà il suo primo modello solo elettrico prima di terminare le vendite di auto con motore a combustione nel 2027.