Restyling in arrivo per la BMW X5. In vendita dal 2018, la quarta generazione del SUV bavarese si aggiornerà entro l’anno con uno stile inedito e motorizzazioni ancora più performanti. I prototipi stanno proseguendo la fase di test in Germania e uno di questi è stato catturato in alcune nuove foto spia.

Aggiornamento di metà carriera

Il restyling della X5 sarà piuttosto sostanzioso e riguarderà sia il frontale che il posteriore. Anche se la BMW è ancora ampiamente mimetizzata, davanti si possono notare dei fari LED più sottili e con una forma più spigolosa, mentre le coperture sulle prese d’aria fanno pensare che ci sarà un nuovo design delle mascherine.

A cambiare sarà anche la forma del paraurti che potrebbe ricevere nuovi dettagli in nero lucido come già accaduto sui restyling di X3 e X4. Nella coda troveremo un nuovo portellone e luci con grafica aggiornata, mentre il diffusore con inserti neri (per simulare i terminali di scarico) sarà un’esclusiva delle X5 più aggressive.

Un’altra novità importante del restyling riguarderà l’adozione del sistema d’infotainment iDrive 8 col più che probabile abbinamento al BMW Curved Display.

Il V8 diventa ibrido

Tra le versioni più potenti della BMW X5 restyling ci sarà la nuova M60i che molto probabilmente prenderà il posto della M50i. Secondo gli ultimi report, questa versione sarà equipaggiata col 4.4 V8 biturbo S68 abbinato ad un’unità elettrica a 48 V e al collaudato cambio automatico a 8 rapporti. Il setup mild hybrid dovrebbe erogare complessivamente 530 CV (lo stesso valore della M50i attuale).

In cima al listino ci dovrebbe essere il ritorno della M Competition non elettrificata da 625 CV, la quale è uscita dai listini negli ultimi mesi. La presentazione del restyling della BMW dovrebbe avvenire entro l’anno, mentre la produzione potrebbe partire ad aprile 2023.