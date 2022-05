Il restyling della BMW X6, giunta ormai alla sua terza generazione, debutterà nei prossimi mesi, con nuovi interni, nuovi gruppi ottici e nuovi motori.

Finora avvistata soltanto in veste standard, recentemente i nostri fotografi hanno catturato un prototipo in versione M60i, la più potente a listino escludendo la sportivissima X6 M.

Pinze freno e scarico

A dimostrazione del fatto che si tratti proprio di una M60i, il prototipo fotografato porta in dote le pinze freno rosse e un impianto di scarico a quattro uscite apparentemente vere.

A livello di powertrain, la nuova M60i dovrebbe essere equipaggiata con il nuovo V8 di Monaco, nome in codice S68, in grado di sviluppare fino a 530 CV di potenza in questa configurazione. Un numero di CV in grado sicuramente di battere le già buone prestazioni dell'attuale M50i.

Il cambio di nome, come da tradizione BMW per le versioni restyling, sarà quasi certamente attuato, con il numero 60 che un tempo era direttamente ricondotto ai motori V12 (come nel caso della M760Li).

Fuori cambia poco

A livello estetico invece, il restyling della X6 non dovrebbe introdurre cambiamenti radicali nel design che attualmente conosciamo. Quasi sicuramente troveranno posto all'anteriore dei nuovi fari LED Laser ispirati nel design a quelli della appena rinnovata BMW Serie 3.

Apparentemente quindi il nuovo SUV Coupé non dovrebbe essere dotato del frontale di BMW Serie 7 e X7, due modelli pensati per un mercato evidentemente diverso. Allo stesso modo non dovrebbero nemmeno aumentare le dimensioni della griglia frontale, che dovrebbe restare molto simile all'attuale e anche illuminata (a pagamento).

Al posteriore è quasi certo che la Casa manterrà i gruppi ottici attuali, che al tempo del debutto lasciarono un po' spiazzati i fan di tutto il mondo per via del design "rovesciato" rispetto ai canoni del Brand dell'epoca.

Tecnologia

All'interno, l'X6 LCI (così vengono chiamati tra gli appassionati i restyling dei modelli BMW) sarà aggiornato con il nuovo sistema di infotainment iDrive 8, con il nuovo schermo unico curvo posto sul cruscotto. Un sistema che ha recentemente debuttato anche sulle rinnovate X7, Serie 3 e i4.

La nuova X6 dovrebbe debuttare entro il 2022, con consegne a partire dal 2023, salvo crisi dei chip.