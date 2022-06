Una mostra speciale allestita all'interno del Museo Alfa Romeo, pronto ad accogliere Alfisti provenienti da tutto il mondo, e un flashmob dedicato alla Giulia, che compie 60 anni. Il weekend dal 24 al 26 giugno si preannuncia caldissimo per gli appassionati del marchio di Arese, che per celebrare il suo compleanno (il 24 giugno spegne 112 candeline) ha organizzato una festa molto speciale. Di seguito tutti i dettagli.

Venerdì 24 giugno

Il 24 giugno è una data che tutti gli Alfisti ricordano perché ricorre la fondazione a Milano, nel 1910, della Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, società che è poi diventata Alfa Romeo. Per festeggiare questa ricorrenza la casa italiana ha organizzato eventi in tutto il mondo e in Italia il programma inizia venerdì stesso al Museo di Arese, dove si attendono alfisti provenienti da ogni parte del mondo.

Da venerdì 24 a domenica 26 giugno al Museo Alfa Romeo è in programma un weekend di eventi dedicati alla tribe del marchio. Gli alfisti iscritti ai Club potranno guidare la propria Alfa sul tracciato interno del Museo, con parate a inizio e fine di ogni giornata, e per loro Alfa Romeo ha allestito un’area speciale dentro il Museo. Si tratta di un'installazione permanente che, su due pareti, racconta la vita e la passione degli alfisti attraverso una serie di video realizzati direttamente da loro.

Per tutto il weekend, inoltre, saranno esposti due esemplari di camion Alfa Romeo degli Anni '50: un “455” e un “Mille” appartenenti alla Collezione di veicoli storici Marazzato di Stroppiana (Vercelli), che conta più di duecento mezzi, per lo più camion e autobus d’epoca.

Apertura straordinaria del Museo fino alle 20 > qui tutte le informazioni

11.00 parata - pista

17.00 parata - pista

17.30 visita guidata tematica "Le Alfa Romeo dei carrozzieri"

19.00 aperitivo - terrazza

Sabato 25 giugno

Davanti all’ingresso del Museo, sabato 25 giugno alle ore 11:00, è prevista l'inaugurazione dell’area verde Trees4Clubs. In pratica ogni albero sarà contrassegnato da una targa realizzata da un Club che la riceverà quella mattina.

A seguire, alle ore 15:00, in sala Giulia si terrà il Club Meeting, annuale assemblea dei Club Alfa Romeo al quale si sono iscritti a partecipare decine di club da ogni parte del mondo.

10.00 parata - pista

11.00 mini Alfa Flashmob (modellini) - sala Giulietta

17.00 parata - pista

PER I CLUB ALFA ROMEO (su invito, contattare info@museoalfaromeo.com)

11.00 Trees for clubs _ consegna delle targhe - esterno

15.00 Club Meeting 2022 - sala Giulia

Domenica 26 giugno

L'ultimo giorno di festa, domenica 26 giugno, è dedicato al 60esimo anniversario di uno dei simboli dell’Alfa Romeo e icona di un’epoca: la Giulia (qui potete leggere la sua storia). Decine di berline degli Anno '60 e '70 si ritroveranno sul tracciato interno del Museo per partecipare a un flashmob.

A seguire, in sala Giulia ci sarà una conferenza del ciclo “Backstage”, durante la quale sfileranno le diverse versioni e varianti di questa leggendaria vettura. Sarà presente una Giulia della Polizia di Stato, proveniente dall’Autocentro di Torino, che si affianca idealmente a quella esposta in Museo nella sezione “Alfa in divisa”.

10.00 parata - pista

14.30 60esimo Giulia flashmob - pista

15.30 conferenza Backstage 60esimo Giulia - sala Giulia

17.30 parata - pista

Per le parate, il flashmob e Backstage è richiesta la prenotazione: info@museoalfaromeo.com oppure telefonare allo 02 44425511.