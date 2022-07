C’è tempo fino al 18 luglio per accedere all’offerta sulla Ford Ecosport, con la formula Idea Ford che non prevede anticipo e non necessita di rottamazione.

Il prezzo di listino della Ford Ecosport Titanium 1.0 Ecoboost da 125 CV è di 24.750 euro; lo sconto proposto fa scendere questo importo a 21.000 euro, o a 20.250 euro con l'adesione al finanziamento.

Ford ci ha abituati ad esempi con anticipo zero, mentre le rate mensili ammontano a 317,04 euro (TAN 5,35%, TAEG 6,71%), più 4 euro di spese.

Al termine c’è la rata finale da 11.880 euro: in caso di restituzione, non si devono superare i 30.000 km, con 0,20 euro per ogni chilometro percorso in più.

Vantaggi

Le offerte di Ford, variamente configurabili, hanno sempre alcune caratteristiche interessanti: per esempio, per questa Ecosport sono previsti 4.500 euro di sconto iniziale senza rottamazione ed ecoincentivi; in più, non si versa alcun anticipo.

Svantaggi

In questi esempi, la rata mensile non comprende servizi come estensioni di garanzia o assicurazione. Attenzione agli oneri finanziari, e ai costi degli accessori.

In sintesi