I sedili Airline Seat Specification sono destinati a diventare un punto di riferimento nel segmento delle limousine e delle vetture di altissima gamma.

Al debutto sulla Bentley Bentagya EWB a passo lungo, gli speciali sedili posteriori promettono un comfort senza precedenti frutto di un’elevata tecnologia per adattare costantemente temperatura e postura del passeggero in modo automatico e impercettibile.

Un sedile “intelligente”

Le poltrone posteriori della Bentayga EWB sono equipaggiate con la funzione Auto Climate che utilizza una serie di sensori in grado di rilevare con una precisione di 0,1°C ogni 25 millisecondi la temperatura sulla superficie. Una volta che il passeggero ha scelto una delle sette impostazioni disponibili, il sedile interviene automaticamente modificando costantemente riscaldamento e ventilazione.

L’intero sistema (più efficiente del 40% rispetto ai comuni comandi manuali, secondo Bentley) è frutto di numerosi test in laboratorio che hanno evidenziato come le persone riescano a percepire un cambio di temperatura solo se c’è una variazione di 1 o 2° C. Con una precisione di 0,1°C, quindi, i sedili di fatto anticipano i “bisogni” del passeggero.

Oltre alla temperatura, anche la “postura” del sedile viene aggiornata in modo automatico.

Attraverso un algoritmo realizzato in collaborazione con lo specialista Comfort Motion Global, il Postural Adjustment System utilizza sei punti di contatto per variare costantemente (fino a 177 volte nell’arco di tre ore) la pressione su tutta la schiena. Stando alla Casa, questo sistema permette una miglior circolazione del sangue riducendo lo stress fisico e mentale anche nei lunghi viaggi.

Per relax o per lavoro

Ma non è finita qui. Chi è seduto dietro nella Bentley Bentayga EWB può fare affidamento anche su 22 regolazioni elettriche per altezza, profondità e scorrimento del sedile, su bracciolo centrale e poggiabraccio delle portiere riscaldabili e sulle esclusive Modalità Relax e VIP.

In questo modo la poltrona può essere reclinata fino a 40° e si può sfruttare un supporto per i piedi e uno spazio extra per le gambe grazie allo scorrimento in avanti del sedile anteriore.

Se invece di rilassarvi avete necessità di lavorare, invece, la Bentley può trasformarsi in un ufficio. Attivando la Business Mode, la poltrona si reclina in avanti rendendo più facile la vita a chi deve utilizzare un PC o un tablet.