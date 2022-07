Mahindra propone sempre offerte piuttosto interessanti e singolari sui propri modelli: vediamo ad esempio cosa viene offerto a luglio per il modello KUV100 NXT.

Innanzi tutto, sono presenti due diverse tipologie di promozioni, denominate Formula Vantaggi Mahindra la prima, Simply Buy Mahindra la seconda: per entrambe, la Casa ha deciso la proroga della scadenza al 30 settembre. L’unico limite è la disponibilità delle KUV100 NXT in stock nelle Concessionarie, in versione Euro 6d.

Prendendo in considerazione il modello più economico, la KUV100 NXT K6+, il listino di partenza è fissato in 13.995 euro. Con la prima formula, si risparmiano subito 2.000 euro, con un prezzo ribassato a 11.995 euro; versando un anticipo di 2.475 euro, ci sono da versare 84 rate mensili da 149 euro (TAN 6,95%, TAEG 9,11%), che consentono di coprire tutto l’importo.

La seconda formula prevede invece un minore sconto, pari a 800 euro, e un prezzo iniziale di 13.195 euro; l’anticipo è un po’ più basso, 2.340 euro, e le 84 rate un poco superiori, 159 euro (TAN 5,25%, TAEG 7,36%). La principale differenza, però, è l’inclusione di tre anni di assicurazione furto e incendio in omaggio.

Per le versioni più costose, bisogna considerare listini un poco più alti, fino ai 17.645 euro della K8 M-Bifuel, sempre con sconti di 2.000 o 800 euro.

Vantaggi

Le due formule fissate da Mahindra in collaborazione con Fiditalia meritano una certa attenzione, tenendo conto del prezzo d’attacco ridotto per la categoria della KUV100 NXT K6+.

Con questi costi, senza necessità di permuta o rottamazione, l’anticipo è sempre al di sotto dei 2.500 euro, e le 84 rate, che partono da 149 al mese e che si pagano dopo 30 giorni, consentono di evitare maxi rate finali, e di possedere la vettura al termine del pagamento.

Svantaggi

Per i modelli superiori si deve versare qualcosa in più rispetto alla versione di ingresso; bisogna poi considerare la disponibilità, e i costi aggiuntivi, come gli oneri finanziari: ad esempio, i 5 euro al mese di spese di incasso rata.

In sintesi

Modello (esempio) Mahindra KUV100 NXT K6+ Promozione Formula Vantaggi Mahindra Scadenza 30 settembre 2022 Listino 13.995 euro Listino scontato 11.995 euro Servizi aggiuntivi Non indicati Apertura pratica 350 euro Anticipo 2.457 euro Rate 84 rate mensili da 149 euro, prima rata a 30 gg Spese di incasso 5 euro al mese TAN 6,95% TAEG 9,11% Maxi rata finale (VFG) Non prevista Limite chilometrico Non previsto Limitazioni e condizioni Solo per veicoli in stock Concessionari Euro 6d ISC-FCM