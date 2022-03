La Mahindra KUV100 a GPL si può avere a noleggio. L'azienda veronese Noleggiare mette a disposizione dei propri clienti una flotta di 70 mini-SUV indiani bifuel benzina/GPL.

La partnership tra Mahindra e Noleggiare si pone l'obiettivo di far conoscere meglio il brand indiano in Italia, con auto adatte anche a un utilizzo prettamente cittadino, grazie proprio all'utilizzo del GPL e alle dimensioni compatte.

Piccolo SUV a GPL

La Mahindra KUV100 è un piccolo SUV a 5 posti e trazione anteriore prodotto in India. Dotato di un impianto GPL di BRC, promette consumi ridotti a fronte di una grande elasticità di utilizzo.

Versatile anche negli interni, grazie alla leva del cambio posta sul cruscotto, si propone di offrire una maggiore comodità ai passeggeri anteriori. La plancia infatti si sviluppa completamente in verticale, ispirandosi a quelle di alcuni furgoni, garantendo uno spazio per le gambe quasi unico per un'auto delle stesse dimensioni.

La Mahindra KUV100 è lunga 3,70 metri e larga 1,70 metri, con le stesse dimensioni di alcune tra le più compatte utilitarie. La maggiore altezza da terra e le gomme con spalla generosa sono studiate anche per un utilizzo su strade poco asfaltate, a patto che non si tratti di veri e propri percorsi fuori strada.

A proposito di Noleggiare

L'azienda che mette a disposizione le Mahindra KUV100 a GPL si chiama Noleggiare e se non la conoscete si tratta di una delle aziende leader in Italia per il noleggio a breve, medio e lungo termine. Con sede legale nel Veronese, è attiva in tutta la penisola e le sue sedi sono ben riconoscibili dal logo in rosa con sfondo bianco.

Il noleggio della Mahindra si può prenotare direttamente online sul sito dell'azienda con ritiro in tutte le più grandi città italiane, inclusi gli aeroporti nazionali e internazionali e le principali stazioni dei treni.

A seconda del periodo e del luogo di ritiro e consegna, il costo di noleggio di una Mahindra KUV100 presso i punti Noleggiare varia dai 24,72 euro ai 47,52, fino ai 74,81 euro al giorno.