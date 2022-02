A oltre 2 anni dagli ultimi aggiornamenti di gamma, Mahindra si prepara a rinnovare il suo modello più grande e moderno: il SUV a 7 posti XUV500 ha infatti appena avuto un cambio generazionale con il nuovo XUV700 presentato in India nel 2021 ma passato quasi inosservato.

Il nuovo modello porterà novità anche sul piano dell'immagine di marca, inaugurando un nuovo logo e migliorerà qualità e contenuti di quello che ad oggi è considerato un interessante modello low cost per chi ha bisogno di spazio e non teme le proposte esotiche.

Ecco le novità Mahindra 2022:

Mahindra XUV700

Il debutto della nuovo Mahindra XUV700 risale allo scorso agosto, con la presentazione ufficiale in India che tuttavia ha avuto poca eco internazionale nonostante le novità interessanti. DI fatto si tratta di un'evoluzione di XUV500, di cui inizialmente doveva conservare il nome, poi cambiato in vista di una nuova strategia di gamma che porterà al lancio di altri modelli.

Se infatti le forme ricordano da vicino il modello attuale, il design cambia in elementi base come i fari, dalla firma luminosa a C, e il posteriore, con tratti che ricordano i più apprezzati modelli giapponesi. Inoltre col SUV 7 posti debutta un logo chiamato "Twin Peaks" che la Casa riserverà ai nuovi SUV, ma anche finezze come il tetto panoramico e le maniglie a filo carrozzeria.

Mahindra XUV700 2022

Per quanto riguarda la gamma globale, la Mahindra XUV700 proporrà un motore a benzina 2.0 turbo da 200 CV e un aggiornato 2.2 turbodiesel mHawk, lo stesso che già equipaggia XUV500, in versioni da circa 150 e 180 CV, cambi a 6 marce manuali e automatici e ancora la disponibilità della trazione integrale con assistenza alla marcia in discesa.

Degno di nota è invece il balzo evolutivo dell'infotaiment, che sfoggia un nuovo doppio display touch da 12" con assistente vocale Amazon Alexa integrato. Il prezzo di partenza dovrebbe essere di circa 2.000 euro maggiore dell'attuale, quindi sempre super-abbordabile.