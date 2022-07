Di Apollo Intensa Emozione ne esistono solo 10 in tutto il mondo. E uno di questi è sceso in pista al Nurburgring per “sgranchire” il motore e prendere confidenza con le curve dell’Inferno Verde.

A raccontare la prima volta dell’IE sul tracciato tedesco è il video dello youtuber Misha Charoudine che è stato il fortunato passeggero a bordo dell’Apollo.

2,2 milioni di euro maneggiati con cura

Come si può notare sin dalle prime curve e dai primi rettilinei, l’Apollo non viene spremuta al massimo. Come detto, per l’hypercar si tratta del primo giro in assoluto al Nurburgring e il motore (con soli 500 km all’attivo) è ancora in fase di rodaggio. In più, l’auto vale almeno 2,2 milioni di euro e possiamo quindi capire perché il pilota non voglia assumersi troppe responsabilità.

In ogni caso, anche senza scatenare tutto il suo potenziale, l’Intensa Emozione non passa certamente inosservata, con una verniciatura perlescente che cambia colore a seconda delle luci e delle ombre e un sound brutale anche a vettura ferma.

Alcune curve vengono comunque affrontate con un piglio deciso, mentre nel rettilineo finale l’Apollo raggiunge i 240 km/h. Insomma, buona la prima per l’Intensa Emozione.

Un’atleta da pista

Potente, ma soprattutto leggera e aerodinamica. È così che l’hypercar promette di mantenere fede al proprio nome, con un 6.3 V12 aspirato da 780 CV e 759 Nm che spinge a dovere i soli 1.250 kg della carrozzeria in fibra di carbonio.

Apollo Intensa Emozione ai Motor1Days 2019

L’intero “corpo” dell’Intensa Emozione utilizza appendici aerodinamiche sofisticate per una deportanza di 1.350 kg alle alte velocità. Il risultato? 0-100 km/h coperto in 2,7 secondi e velocità massima di 333 km/h.

Ed è già pronta un’erede: la Project Evo, la rivale naturale della Bugatti Bolide.