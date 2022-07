Dopo un anno di avvistamenti e foto ufficiali dei prototipi, c’è una data per il debutto della nuova Honda Civic Type R: la prossima generazione della sportiva giapponese verrà svelata il 21 luglio.

Ad annunciarlo è un nuovo teaser che mostra la Type R sui vari circuiti che l’hanno vista protagonista negli scorsi mesi e che ci permette di dare un primo sguardo al “volto” della Honda.

Conservativa e sportiva

Lo stile della nuova Type R non sarà troppo estremo e non si distanzierà eccessivamente dagli altri allestimenti della Civic. La versione più sportiva, comunque, si riconoscerà subito per l’assetto ribassato, i cerchi in lega da 20”, l’alettone, i tre terminali di scarico centrali e una mascherina rivista nelle forme.

Proprio il frontale viene mostrato alla fine del video teaser, con tanto di spigolosi fari a LED e una calandra in nero lucido. Nascosti nell’ombra si vedono anche i sedili sportivi rossi.

Per il resto, come anticipato da un recente leak spuntato su Civic11Forum, la Civic dovrebbe essere proposta nelle colorazioni Championship White (la tinta dell’auto del video, molto probabilmente), Rallye Red, Sonic Grey Pearl, Crystal Black Pearl e Boost Blue Pearl.

Gli amanti del colore Phoenix Yellow non si disperino, comunque, perché Honda potrebbe produrre delle successive edizioni speciali con nuove tinte e dettagli per la carrozzeria.

Ha già scritto un record

Sulle prestazioni della nuova Type R sappiamo poco, ma è certo che la vettura ha già stabilito il record sul giro a Suzuka (battendo di circa 1 secondo il precedente primato stabilito dalla Type R attualmente in vendita) tra tutte le auto a trazione anteriore.

Nuova Honda Civic Type R, il render di Motor1.com

A spingere la Civic dovrebbe esserci un 2.0 turbo fortemente rivisto nell’elettronica per una potenza di poco superiore ai 320 CV. Niente da fare, quindi, per i rumors degli scorsi mesi che parlavano di un motore da 400 CV.

L’assetto dovrebbe essere più estremo che mai, mentre verrà confermato il cambio manuale a 6 rapporti. Ma per scoprire ogni dettaglio della Honda vi rimandiamo alla presentazione del 21 luglio.