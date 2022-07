La Kia XCeed è pronta ad aggiornarsi. Il restyling del crossover lanciato nel 2019 verrà presentato lunedì 18 luglio e, per ingannare l’attesa, la Casa ha rilasciato i primi bozzetti del modello. Esteticamente cambieranno alcuni dettagli, mentre la gamma si arricchirà del nuovo allestimento GT Line e di powertrain ibridi.

In linea con lo stile di famiglia

Gli sketch pubblicati da Kia mostrano una XCeed con proporzioni sostanzialmente identiche (per quanto estremizzate nel bozzetto) a quelle del modello attuale. Le principali differenze risiedono nei fari LED, con quelli anteriori che si distinguono per i tre intagli verticali e quelli posteriori che presentano un disegno tridimensionale.

Nel frontale troveremo anche una nuova configurazione della mascherina con inserti in nero lucido e grigio scuro. Molto probabilmente, l’allestimento GT Line si riconoscerà per uno stile ancora più sportivo con cerchi in lega e dettagli estetici dedicati.

A bordo, invece, troveremo un nuovo sistema d’infotainment e un pacchetto di sistemi di assistenza alla guida ancora più completo. In generale, le modifiche dovrebbero allinearsi a quelle viste sui recenti restyling di Ceed e Proceed.

Ibrida mild e plug-in

Kia ha anticipato che la XCeed restyling sarà offerta esclusivamente con motori elettrificati senza, però, specificare potenza e prestazioni. Attualmente, il crossover coreano è proposto con un 1.5 turbo mild hybrid a benzina da 160 CV e con un 1.6 diesel mild hybrid da 136 CV. Nella gamma è presente anche un’unità ibrida plug-in da 141 CV che consente circa 50 km di autonomia ad emissioni zero.

È probabile che il restyling ritocchi verso l’alto sia i cavalli che l’autonomia a disposizione. Molto incerto, invece, il futuro del 1.0 turbo a benzina non elettrificato e dell’analoga variante a GPL. Per tutti i dettagli, comunque, vi rimandiamo al 18 luglio.