Una delle versioni più potenti della Land Rover Defender è passata tra le mani di Manhart. Il risultato? Un super fuoristrada da oltre 500 CV, con cerchi da 24” e interni extra lusso.

Ribattezzata Defender DP 500, la creatura del tuner tedesco è una delle Land Rover più estreme ed esclusive mai costruite. Lo specialista, infatti, ha annunciato che metterà a punto solo 10 kit.

Quando 400 CV non bastano

Il tuning di Manhart si è basato sulla variante a passo lungo 110 con motorizzazione ibrida plug-in a benzina P400, la quale è costituita da un 3 litri a 6 cilindri in linea da 400 CV e 550 Nm. Grazie alla nuova mappatura della centralina, ora il propulsore eroga 512 CV e 710 Nm e promette di mettere in seria difficoltà tantissime sportive.

Insieme alle modifiche al motore, il tuner ha installato un nuovo impianto di scarico con terminali in carbonio. Non solo: anche se l’esemplare delle foto monta l’impianto di serie, Manhart mette a disposizione un sistema frenante ad hoc capace di gestire con maggiore disinvoltura la maggiore potenza.

Nuove sospensioni e ruote per dire addio all’off-road

Guardando la Defender di Manhart si intuisce subito che il fuoristrada è stato fortemente rivisto nell’assetto. Infatti, l’officina parla di un’altezza ridotta di 30 mm attraverso l’impiego di sospensioni ad aria regolabili.

Oltre alle sospensioni, ad incollare all’asfalto la Land Rover ci pensano le mastodontiche ruote da 24” di misura 295/30 con cerchi in lega neri Concave One. Chi si “accontenta” di pneumatici più piccoli, comunque, può richiedere l’alternativa da 22”. In entrambi i casi, comunque, è difficile pensare che i proprietari sceglieranno di allontanarsi troppo dall’asfalto.

Infine, Manhart può personalizzare anche l’abitacolo aggiungendo pelle e alcantara in varie colorazioni per soddisfare le richieste dei clienti.