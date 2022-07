Bentley celebra i 20 anni di presenza in Cina con 80 auto uniche, tutte equipaggiate con motore V8 e dotate di allestimenti dedicati a specifiche zone di Londra. Della flotta, 20 auto sono state prodotte a mano dalla divisione Mulliner per altrettanti clienti selezionati che hanno da sempre richiesto il meglio al Brand inglese.

Londinesi dentro e fuori

Tutte le speciali Bentley si ispirano a diverse zone di Londra, sia all'interno che all'esterno, riprendendone atmosfere e colori. Possono essere minuziosamente personalizzate in ogni minimo dettaglio visivo e di dotazione, per accontentare anche i clienti più esigenti.

Le "normali" 60 auto sono state realizzate a partire dai modelli standard della Casa e arricchite, per esempio, con verniciature non disponibili nel resto del mondo, così come il pellame interno e i diversi rivestimenti dei pannelli. Saranno vendute soltanto in Cina.

Le specialissime Mulliner

Le 20 speciali Mulliner invece, sono state realizzate pensando alla città di Londra, in particolare alla sua cultura e alle sue tradizioni. Di queste, quattro sono tra le più iconiche realizzate. Si chiamano The Guard, The Carnaby, The Pall Mall e The Savile Row.

La prima, The Guard, si ispira, per esempio, alle famose Guardie Reali, soprattutto per quanto riguarda gli abbinamenti cromatici. Realizzata con una particolare tinta rossa esterna, con capote nera e interni in pelle crema, riprende i protettori della Regina, da sempre fermi davanti a Buckingham Palace.

La seconda, The Carnaby, invece si ispira al quartiere Soho, il più vivace della capitale inglese, con colori sgargianti ripresi anche in questo caso sulla carrozzeria e negli interni, come per esempio il giallo ocra abbinato agli esclusivi cerchi da 22 pollici.

La terza, The Pall Mall, rende omaggio alla Bentley Flying Spur donata proprio dalla Casa alla stessa Regina come limousine nel 2002, esattamente 20 anni fa e ancora oggi saltuariamente in uso durante eventi ufficiali.

Infine, The Savile Row, con i suoi colori eleganti e le rifiniture interne curate a mano, abbinate ai cerchi da 22 pollici esclusivi, celebra la famosa Casa sartoriale inglese Savile Row.