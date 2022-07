Dopo il periodo di "pausa" dettato dal lockdown, i furti d'auto in Italia tornano a crescere, come certificato da uno studio di LoJack che ha preso in esame i dati del Ministero dell'Interno relativi al 2021.

L'aumento di poco meno dell'1% rispetto al 2020 (75.000 contro i 75.471) evidenzia anche come solo un mezzo su tre viene ritrovato dalle forze dell'ordine, spesso perché diretto nei mercati dell'Est Europa e del Nord Africa o smontato per alimentare il mercato nero dei pezzi di ricambio. Naturalmente ci sono zone più colpite dal fenomeno criminale e altre in cui invece gli automobilisti possono dormire sonni più tranquilli. Ecco la situazione regione per regione.

La mappa

Le regioni italiane in cui i furti d'auto sono storicamente un problema hanno fatto segnare un aumento nell'ultimo anno. Il triste primato spetta alla Campania, che ha visto aumentare i successi dei ladri dell'8% con ben 19.368 auto sottratte ai legittimi proprietari e una media di 53 veicoli rubati ogni giorno.

A seguire c'è il Lazio con 11.976 veicoli rubati e un record: la regione con il più basso tasso di auto recuperate dopo il furto (dopo il piccolo Molise), solo il 28% contro il 37% di media nazionale . A prendersi il bollino rosso anche la Puglia (11.711 furti), la Sicilia (8.581) e la Lombardia (6.689), dove ad andare letteralmente "a ruba" sono i SUV. Ci sono invece zone in cui i furti d'auto rimangono su numeri molto bassi: Basilicata, Valle D’Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Trentino Alto Adige e Umbria.

Regione Furti Recuperi Incremento/decrescita 2021 vs 2020 Abruzzo 615 36 % -16 % Basilicata 123 33 % -26 % Calabria 1.496 49 % -11 % Campania 19.368 34 % +8 % Emilia-Romagna 1.221 60 % -7 % Friuli Venezia Giulia 232 50 % -17 % Lazio 11.976 28 % +1 % Liguria 281 83 % -9 % Lombardia 6.689 38 % +3 % Marche 278 51 % -22 % Molise 308 17 % +5 % Piemonte 2.936 44 % -3 % Puglia 11.711 36 % +4 % Sardegna 545 44 % -2 % Sicilia 8.581 42 % +9 % Toscana 969 60 % +6 % Trentino-Alto Adige 65 75 % -32 % Umbria 249 58 % -22 % Valle D'Aosta 12 50 % -20 % Veneto 915 64 % +1 %

I modelli più rubati

Se è vero che i furti sono tornati ad aumentare, le vittime preferite dai criminali rimangono quelle del 2020: l'auto più rubata è la Fiat Panda, con 8.816 furti (1 auto rubata su 10 è una Panda), seguono la Fiat 500 con 6.743 esemplari e la Fiat Punto a quota 5.292. Più in basso Lancia Ypsilon (2.979), Smart For Two Coupè (1.389), Volkswagen Golf (1.381), Renault Clio (1.284), Ford Fiesta (1.059), Opel Corsa (824) e resiste nella top 10 un modello storico come la Fiat Uno (559).

Anche tra i furgoni la bandiera tricolore campeggia nei primi posti della classifica, visto che i più rubati rimangono Iveco Daily, Fiat Ducato e Fiat Doblò, seguiti da Ford Transit e Mercedes Sprinter.

I consigli utili

LoJack, società di servizi automotive che ha incrociato i dati a disposizione per stilare il report sui furti in Italia nel 2021, ha stilato una serie di consigli utili che possono evitare di cadere facilmente nella trappola dei ladri d'auto.