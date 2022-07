Il mondo dell’auto è nel pieno di una rivoluzione, lo scriviamo spesso e al di là dell'elettrificazione o della transizione ecologica, c'è la questione della proprietà. Fino a qualche anno fa l’auto propria, acquistata con i risparmi faticosamente accumulati, era un must. Soprattutto nel nostro Paese. Adesso non è più così.

Il noleggio ha preso sempre più piede e le Case si sono adeguate per soddisfare le nuove esigenze. Audi, ad esempio, ha appena presentato NLT Retail, una formula che permette ai privati che hanno stipulato un contratto di noleggio a lungo termine (Audi Value Noleggio), su un modello di segmento B e C, di variare la durata e il chilometraggio in ogni momento.

Aumentano noleggi e finanziamenti

La nuova formula proposta da Audi sulle compatte A1 Sportback e allstreet, sul SUV Audi Q2, passando per Audi A3 Sportback sino agli sport utility Audi Q3 e Q3 Sportback, oltre ad aumentare il livello di accessibilità proponendo una soluzione flessibile segue un trend sempre più definito.

Come ci ha spiegato Tommaso Ongaro, Product Manager Italia Audi Q3, i contratti stipulati con finanziamento Audi Value e con il noleggio a lungo termine Audi Value Noleggio sono in grande crescita negli ultimi tre anni, raggiungendo percentuali rispettivamente del 23% e del 44%.

45 diverse combinazioni di modifica

Sono ben 45 le combinazioni di durata e chilometraggio disponibili con cui i clienti privati possono scegliere di modificare il contratto di noleggio per soddisfare le proprie necessità di utilizzo che possono variare con il tempo. Andando più nel particolare Audi mette a disposizione dei clienti cinque opzioni di durata contrattuale, da 24 a 48 mesi con intervalli di 6 mesi, e nove opzioni di percorrenza, da 10.000 a 50.000 km all’anno con intervalli di 5.000 km. Si passa così da una configurazione base di 24 mesi/20.000 km all’anno fino alla combinazione 48 mesi/200.000 km.

Il noleggio a lungo termine Audi include immatricolazione e messa su strada, soccorso stradale e traino in Italia/Europa 24 ore su 24, limitazione di responsabilità per incendio e furto, sistema di recupero del veicolo rubato mediante dispositivo a radiofrequenza, copertura assicurativa RCA e manutenzione ordinaria e straordinaria.