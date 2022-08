Sognate di possedere una sportiva Hyundai N in garage, ma per motivi di budget o di "famiglia" non potete permettervela? La Casa non ammette scuse e presenta i suoi primi modellini. Si comincia con la Kona N e la Elantra N, entrambe disponibili in due differenti colorazioni e con (o senza) pacchetto sportivo.

Riproduzioni fedeli

Si tratta di riproduzioni realizzate con molta attenzione e cura per i dettagli. Per esempio i cerchi in lega sono stati messi a punto con dimensioni, proporzioni e forme pari a quelli originali montati sulle auto vere, così come i paraurti anteriori e posteriori, le minigonne e i fari.

Curiosamente Hyundai ha escluso per il momento le piccole i30 N e i20 N, così come la tre porte Veloster. Una scelta che però potrebbe essere giustificata dal fatto che per in questa prima fase di commercializzazione i modellini saranno disponibili solo negli Stati Uniti, dove questi modelli al momento non sono importati.

Per l'arrivo in Europa, più specificamente nei concessionari della Casa nel nostro continente, dovremo aspettare ancora qualche mese. E' molto probabile che qui troveremo anche le auto più piccole e altri gadget molto interessanti.

Mossa commerciale

La presentazione di queste fedeli riproduzioni rientra in un piano più grande della Casa che ha come obiettivo quello di affermare a livello globale il brand sportivo N, che presto arriverà anche sulle elettriche Ioniq 5 e Ioniq 6, appena presentata.

Non è ancora chiaro se Hyundai presenterà anche un modellino della speciale RN22e concept, l'esercizio di stile che ha conquistato molti appassionati nel mondo poche settimane fa, insieme al primo bozzetto della versione N proprio della Ioniq 6.