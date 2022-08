Il primo weekend di agosto inaugura il mese delle vacanze per molti italiani, pronti a mettersi in viaggio sulle principali arterie italiane. Le due giornate di esodo verso le località turistiche di mare e montagna causeranno code e rallentamenti sia verso il mare che verso la montagna.

Analizziamo le previsioni del traffico realizzate da Autostrade.it per capire in anticipo gli orari migliori e gli eventuali disagi che si potrebbero incontrare sabato 6 e domenica 7 agosto.

Previsioni traffico sabato 6 agosto

Il primo weekend di agosto inizierà con la classica mattinata da bollino nero (la prima quest'anno) su tutte le principali arterie stradali e autostradali. Come il weekend passato, il traffico non si ridurrà progressivamente nel pomeriggio. Per vedere qualche miglioramento si dovrà attendere, anche questa settimana, almeno la serata. Poche criticità invece per chi ha in programma il rientro a casa, con una giornata intera quasi del tutto verde.

Per evitare code e attese sotto il sole e al caldo torrido di questo periodo, una valida soluzione potrebbe essere quella di partire nelle ore serali. Ricordiamo poi che i mezzi con massa superiore a 7,5 tonnellate non potranno circolare dalle 8 alle 22.

Previsioni traffico domenica 7 agosto

La mattina di domenica 7 agosto 2022 comincerà con traffico abbastanza intenso (bollino rosso) verso le mete turistiche, per poi normalizzarsi gradualmente nel corso della giornata, con il pomeriggio previsto di colore giallo e la serata verde. Come il passato weekend, discorso opposto per chi rientrerà dalle vacanze diretto in città: su queste tratte, Autostrade.it prevede traffico un po' intenso nel pomeriggio (mattina e sera, invece, presentano bollino verde).

Ricordiamo che domenica è previsto lo stop alla circolazione dei mezzi pesanti nella fascia oraria 7-22.

Previsioni meteo

Il meteo durante il weekend porterà una ventata di aria più fresca sulla Penisola, grazie ad alcune piogge previste su tutto il nord est nel pomeriggio di Sabato. Nella stessa giornata di sabato si raggiungeranno punte di 37°C in Pianura Padana, in particolare a Bologna.

Situazione simile per domenica, con i temporali presenti fin dal mattino e diretti verso nord ovest. Meteo sereno al centro e sud Italia, con temperature massima, anche in questo caso, di 37 gradi nella Capitale.

Tutor accesi e lavori

Ricordiamo che su oltre 1.400 km di tratte autostradali è attivo il sistema SICVe. Sul sito ufficiale della Polizia Stradale sono disponibili costanti aggiornamenti sulle accensioni del sistema e le diverse tratte controllate.

Ovviamente, il nostro consiglio è stare attenti anche agli autovelox, i quali sono segnalati da diverse app. Infine, sul sito della Polizia di Stato è possibile trovare un elenco dei cantieri attivi durante l’estate.