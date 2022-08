Trazione integrale permanente con frizione viscosa centrale, cambio manuale a 5 marce, carrozzeria in fibra di vetro, 4 ruote sterzanti e quattro freni a disco con ABS. Era questa la meccanica alla base della Nissan MID-4, concept presentata dalla Casa giapponese ne al Salone di Francoforte del 1985.

Lunga 4,16 metri, larga 1,78 metri e alta 1,20 metri aveva una velocità massima di 295 km/h e arrivata a 100 km/h in 4,9 secondi.

Il primo progetto

Il primo dei due concept prodotti era un modello bianco perla con guida a sinistra. L'auto era equipaggiata con un V6 da 3 litri (VG30) derivato da quello montato sotto l'allora Fairlady Z/300ZX, ma con quattro alberi a camme, 24 valvole e una potenza di 230 CV a 6000 giri/min.

Ma questo aspetto non era certamente la cosa più impressionante. L'auto era dotata di trazione integrale, che distribuiva la potenza trasmessa del 33% all'asse anteriore e del 67% all'asse posteriore per ottenere un buon equilibrio e una grande manovrabilità alle alte velocità.

La prima Nissan MID-4 era anche equipaggiata con un primo esperimento di sterzo integrale. Chiamato HICAS, aveva lo scopo di garantire una migliore tenuta in curva, tenendo conto dell'accelerazione laterale e della velocità. Questo sistema, dopo essere stato rivisto, fu adottato nella serie Z e nei modelli coupé e berlina Nissan di fascia medio/alta.

Infine, l'auto era dotata di quattro freni a disco con sistema antibloccaggio e la carrozzeria era progettata per essere aerodinamicamente efficiente. L'influenza stilistica del MID-4 si fece sentire anche nel restyling dell'ottobre 1985 della 300ZX (Z31).

L'erede

Esattamente due anni dopo, Nissan presentò al pubblico l'erede della MID-4, la MID4-II. Con un nuovo design più "commerciale", aveva una carrozzeria giudicata "più bella" dal pubblico, con linee che ricordavano le allora Porsche 959 e Ferrari Testarossa.

Il motore era sostanzialmente lo stesso utilizzato nella Z32 300ZX nel 1990, ma erogava 330 CV grazie ai twin turbo e a nuovi intercooler. La direzione di Nissan riteneva che con buoni pneumatici e sospensioni, la nuova Z32 avrebbe avuto una buona tenuta di strada anche senza il sistema di trazione integrale, quindi scelse di adottare la sola trazione posteriore anche su questo innovativo concept.

Della MID4-II, furono costruiti almeno tre prototipi, uno in bianco avorio esposto alla mostra di Tokyo in quegli stessi anni, uno in rosso metallizzato e un altro in grigio metallizzato titanio utilizzato per i test in pista, tutti con guida a sinistra.

Nel 1987, Nissan decise che produrre la MID-4 sarebbe stato troppo costoso. Curiosamente, solo tre anni dopo però riacquistò interesse per il progetto, probabilmente per creare un'auto in risposta alla innovativa Honda NSX, ma questa è un'altra storia.