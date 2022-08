Ritardi, rifiuti ingiustificati e altri ostacoli nella fase di liquidazione dei danni RC Auto. Sono le accuse che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) muove contro le compagnie di assicurazione UnipolSai e Generali.

E le multe sono molto salate: 5 milioni di euro a testa, pari al "massimo edittale consentito", come sottolinea l’Antitrust. Una cifra calcolata "in considerazione della gravità e della durata della pratica".

Accesso negato

Nel motivare le sanzioni, l’Autorità parla di pratiche commerciali realizzate “tramite condotte ingannevoli e aggressive”. Le due società avrebbero, infatti, “attuato comportamenti dilatori, ostruzionistici e/o di ingiustificato rifiuto, in relazione all’esercizio del diritto del danneggiato di accesso al fascicolo del sinistro”, rispondendo in ritardo alle richieste.

Dopo questa panoramica, l’Agcm snocciola la questione, scendendo nei particolari sui comportamenti delle singole compagnie:

“Nel caso di Generali, il riscontro e/o il rigetto tardivo delle istanze di accesso ha riguardato anche quelle formulate prima della presentazione da parte della società di una offerta risarcitoria o del suo rifiuto, momento in cui il diritto all’accesso non è ancora sorto in capo al danneggiato La compagnia, tuttavia, in questi casi non ha comunicato l’irricevibilità dell’istanza, né ha effettuato l’accesso una volta che l’iter di valutazione del sinistro si è concluso. UnipolSai, invece, in alcuni casi ha dato riscontro alla richiesta di accesso mettendo a disposizione la documentazione presso il proprio Centro di liquidazione, anziché inviandola al richiedente”.

Gli altri “ostacoli”

In più, stando sempre alla ricostruzione dell’Antitrust, UnipolSai e Generali non avrebbero fornito indicazioni sufficienti sui rimborsi e sui motivi legati al rifiuto, inducendo “i destinatari ad accogliere l’offerta risarcitoria o a respingerla senza le informazioni necessarie per contrapporsi”.