Una GT500 così non si era mai vista. Shelby American (l’azienda che sta proseguendo l’eredità lasciata dal fondatore Carroll Shelby e che non è da confondere col marchio quasi omonimo utilizzato da Ford) ha presentato la Code Red Edition, un mostro da oltre 1.300 CV che prova a colmare le distanze tra il regno delle supercar e l’olimpo delle hypercar.

Oltre 500 CV in più

Partendo proprio dal motore, il 5.2 V8 originale della Shelby GT500 è stato profondamente modificato con un doppio turbo, un nuovo sistema di pompaggio del carburante e una ricalibrazione completa dell’elettronica. In questo modo, l’otto cilindri è passato da 771 CV e 874 Nm a 1.014 CV e 1.058 Nm se si utilizza la benzina a 93 ottani (diffusa nel Nord America, mentre in Italia è più comune la 95 ottani).

Se invece si opta per l’etanolo E85, la Ford scatena tutto il suo potenziale di 1.317 CV e 1.356 Nm. La Casa non parla delle prestazioni, ma pensiamo che l’accelerazione 0-100 km/h sia stata abbassata scendendo a meno di 3 secondi, mentre la velocità massima potrebbe tranquillamente superare i 300 km/h.

Esagerata dentro e fuori

Per la Code Red, Shelby American ha scelto un kit carrozzeria estremamente aggressivo. Il frontale presenta due nuove mascherine che lasciano intravedere meglio il gigantesco intercooler, mentre splitter e minigonne sono in fibra di carbonio.

Per stabilizzare la Mustang alle alte velocità è stato installato un alettone più voluminoso rispetto a quello di serie, mentre le fiancate posteriori sono state allargate per dare ancora più muscoli alla vettura. A tutto ciò si aggiungono il badge Shelby di colore rosso e gli adesivi sulle portiere. Anche l’abitacolo è stato rivisto, con sedili in pelle nera e rossa che trattengono gli occupanti nelle sessioni di guida più intense.

Shelby American prevede una produzione di soli 10 esemplari, ma il pacchetto di modifiche non è esattamente economico. Il marchio chiede 209.995 dollari, a cui bisogna sommare almeno i 79.000 dollari necessari per la Mustang GT500 “base”.