In Australia potrebbe scattare presto una stretta sulle supercar. O meglio, su chi le guida. Il presidente dello Stato del South Australia, Peter Malinauskas, ha rivelato che il suo governo voterà presto su una legge rivolta ai proprietari delle auto super sportive.

In linea di massima, l’idea è di creare una speciale patente da ottenere a seguito di prove su strada e di una preparazione specifica per gestire l’elevata potenza e le prestazioni di queste vetture.

In caso d’incidente, patente sospesa subito

La proposta di legge ha le sue radici in un tragico incidente occorso nel 2019. Allora, la giovane Sophia Naismith venne investita e uccisa da una Lamborghini mentre usciva da un ristorante. Il guidatore Alexander Campbell fu successivamente accusato di guida pericolosa e di omicidio stradale.

La legge potrebbe riguardare anche i sistemi di assistenza alla guida (come il controllo di trazione o di stabilità) delle supercar in modo da renderli non disattivabili. Inoltre, in caso di incidente con una vittima coinvolta, la patente verrebbe automaticamente sospesa fino al termine delle indagini.

La strada europea per la sicurezza

Per il momento, questa proposta non è mai stata presa in considerazione in Europa. Nel Vecchio Continente, comunque, si sta lavorando molto sul fronte della sicurezza, tanto che dal 2024 tutte le auto nuove devono essere equipaggiate con numerosi sistemi di assistenza alla guida.

Tra questi citiamo il blocco dell’avviamento dell’auto collegato all’etilometro, un optional già presente su alcune Volvo che impedisce all’auto di muoversi se viene rilevato un tasso alcolico superiore ai limiti imposti nei vari Paesi. Nell’auto di domani, inoltre, sarà presente obbligatoriamente la “scatola nera” che registrerà ogni singolo parametro in caso d’incidente permettendo di ricostruisce la dinamica prima e durante un sinistro.

L’idea che arriva dall’Australia, però, avrebbe l’obiettivo di "limitare" a priori la disponibilità di supercar e hypercar rendendo più consapevoli e preparati i guidatori. E voi sareste d’accordo per una proposta di questo tipo?