Rendersi conto che i freni della propria auto non funzionano più è l’incubo di ogni automobilista e una delle situazioni di pericolo maggiore alla guida. Se poi la protagonista è una muscle car da 1.300 CV, costata oltre 200.000 dollari di restauri e modifiche, 23 anni di lavoro e ha causato anche un paio di divorzi, l’incubo diventa notizia.

E’ quello che è successo allo youtuber AutopioaLA mentre era impegnato a raccontare per il suo canale la storia di una Mercury Comet del 1964, diventata una vera e propria scheggia da drag race grazie agli sforzi del suo proprietario.

L’incidente

Lo youtuber e il proprietario della Comet erano in giro per Los Angeles, senza neanche aver completamente allacciato le cinture, quando, in prossimità di un semaforo si sono accorti che l’impianto frenante dell’auto non rispondeva più ai comandi. Impossibile evitare l’impatto visto che tutte le corsie dell’arteria stradale erano occupate, come si vede dal video.

La Comet è finita così contro un minivan e un’altra auto. Un incidente spaventoso e registrato dalle telecamere dello youtuber che per fortuna non ha fatto riportare conseguenze gravi ai due: solo il proprietario, alla guida, ne è uscito con qualche lesione sulle braccia. A causare il malfunzionamento potrebbe essere stato l’abuso dei freni: sembra infatti che durante le riprese la Mercury fosse rimasta accelerata a 2.200 giri e che il pilota abbia tentato di frenarla finché l’impianto non ha smesso di funzionare.

Un rottame da sogno

La Mercury Comet protagonista di questo rocambolesco incidente è uscita malconcia dall’impatto, e costerà parecchio al suo proprietario riportarla ai vecchi fasti, ma rimane un’auto da sogno con una scheda tecnica importante. Sotto il cofano infatti c’è un motore V8 Big Block 632 Merlin con un compressore BDS 1471 che porta la potenza totale a 1.300 CV.

Peccato che i freni siano stati rivisti e modificati 17 anni fa, e per stessa ammissione del proprietario, magari un impianto più adatto alle prestazioni di questa muscle car avrebbe evitato l’incidente.