Curiosando tra le "concept dimenticate" del passato, fa strano vedere quanti prototipi siano stati realizzati con design innovativi e soluzioni audaci. Oggigiorno, ammettiamolo, tutto è più orientato alle logiche di produzione e, in buona parte, il coraggio che prima le Case mostravano è stato accantonato.

Sicuramente tra i concept più avveniristici c'è da ricordare la Opel GT2, presentata nel 1975 all'IAA, cioè il Salone di Francoforte. Ad oggi le sue soluzioni possono sembrare superate, certo, ma per l'epoca fu davvero innovatrice. Scopriamo perché.

Una coupé per tutti

La GT2 è stata una delle regine del Salone di quell'anno grazie al suo apprezzato sistema di porte scorrevoli su binario e, più in generale, grazie al suo design futuristico. Curiosamente, Opel aveva fatto leva, in fase di presentazione, sull'attenzione all'accessibilità della GT2. In altre parole, il modello sarebbe stato parco in termini di consumo di carburante, e dunque con costi di gestione contenuti. La crisi dei carburanti nel 1973, da questo punto di vista, aveva lasciato un profondo segno.

L'elevata aerodinamicità era già considerata il fattore principale per ottenere questa efficienza, ed ecco spiegato il design a cuneo della coupé. Grazie alle superfici fluide, il coefficiente di attrito del modello era di appena 0,32.

La Manta con le porte scorrevoli

La piattaforma costruttiva della GT2 era quella della celebre Manta. Il motore era un 4 cilindri da 1,9 litri. Meccanica a parte, il dettaglio più sorprendente del concept sono le porte montate su binario. Oggi siamo abituati a vederle adottate dalle monovolume - le poche rimaste - ma per l'epoca questa soluzione ha destato tanto clamore. Le portiere, che si aprivano grazie al pulsante posizionato sugli specchietti retrovisori, erano spinte verso la parte posteriore della scocca, fornendo un ampio angolo di ingresso.

Nell'abitacolo trovavano posto dei sedili all'avanguardia e anche la plancia, composta da moduli completamente sostituibili, attirava l'attenzione con i suoi controller con display digitali. Peccato non sia entrata in produzione: sarebbe potuta diventare un cult e rappresentare, oggi, un oggetto da collezionisti.

Opel ci ha abituato a dei concept innovativi e sempre molto ben studiati: cinque anni prima della GT2, aveva già presentato un concept di una coupé che voleva conquistare l'America, la Experimental GT. Nel 1995, invece, torna a fare dell'aerodinamica il punto forte della particolare monovolume G90.