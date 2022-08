Ognuno di noi ha la sua marca di auto preferita, quella che non lo stanca mai. Brand esotici e sportivi o più classici, come ad esempio Fiat, vera e propria passione per David Franklin, automobilista inglese di 84 anni che nei giorni scorsi ha ritirato una Fiat 500 elettrica (RED) edition. Nulla di particolare, se non per il fatto che prima di lei ci sono state altre 54 Fiat nel suo garage.

Un amore nato 60 anni fa, quando mr. Franklin lavorava in una concessionaria Fiat di Wembley, per poi fare carriera fino a diventare responsabile operativo della Fiat 130. Dodici anni di carriera conditi da un amore viscerale per le auto della Casa, con l'acquisto della prima Fiat, una 500D rossa, nel 1963. Da quel momento praticamente ogni modello "sfornato" dal Lingotto è finito nel vialetto di casa del buon David, per poi essere utilizzato anche in gare in fuoristrada.

Un amore lungo una vita

Nemmeno il cambio di lavoro, col passaggio nell'azienda di famiglia, ha interrotto l'idilliaco rapporto tra mr. Franklin e le Fiat, con un "via vai" continuo di modelli di tutti i tipi: varie Uno (Turbo compresa), varie 850, l'intramontabile Panda, 124, 131 a 2 e 4 porte, 600, Marea, Tipo 16 Valvole, Punto, 500X, Croma e via dicendo.

Ora è arrivato il turno della prima Fiat elettrica della storia, acquistata con carrozzeria rossa come la 500 che dette il "via" alla lunga storia d'amore che ha visto David percorrere circa 600mila miglia (965mila km) a bordo di auto firmate Fiat, utilizzate anche per l'annuale viaggio da casa (nel Buckinghamshire, Inghilterra del SUD) all'Italia.

Chissà se anche a 84 anni si avventurerà in un viaggio elettrico fino allo Stivale. Quello che è certo è che la Fiat 500e pare averlo già conquistato, tanto da meritarsi il terzo posto nella sua personalissima classifica delle Fiat più amate. Le altre due? Al secondo posto la 850 Coupé, spesso utilizzata (anche con successo) durante le gare mentre il primo posto è tutto per la Fiat Multipla, amata per la sua usabilità.