Una Pagani Zonda HP Barchetta è rimasta coinvolta in un incidente in Croazia, mentre partecipava a un evento di appassionati. Fortunatamente nessuno degli occupanti è rimasto ferito nell'accaduto.

Si tratta di una delle Pagani più rare e costose di sempre, prodotta soltanto in tre esemplari e con un valore stimato tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Durante l'evento

La supercar italiana, prodotta a San Cesario sul Panaro, era impegnata nell'evento Supercar Owners Circle sulle strade della Croazia. Dalle ricostruzioni è emerso che, a quanto pare, a seguito di un sorpasso su una strada dove era consentito, l'auto non è riuscita a rientrare in carreggiata in tempo ed è andata a impattare contro un'altra auto che sopraggiungeva nel verso opposto.

L'accaduto è stato ricostruito grazie ad alcuni video registrati da passanti e divulgati sulle piattaforme social. Durante l'evento nessuna delle auto partecipanti sembrava andare eccessivamente veloce per la strada, rispettando i limiti di velocità e la segnaletica, e dietro alla Zonda era presente anche una Apollo IE.

Gravi problemi

I danni subiti da questa speciale supercar sembrano essere piuttosto ingenti, con la maggior parte della carrozzeria dal lato del guidatore molto rovinata. Sia il passaruota anteriore che quello posteriore sono stati distrutti e l'impatto ha strappato completamente dal telaio la sospensione posteriore sinistra. Ignoti i danni sotto la carrozzeria in fibra di carbonio, ma sicuramente abbastanza importanti, sia in termini di componenti che in termini economici.

Dato il valore dell'auto e la sua rarità, è al momento molto difficile dire con certezza quale sarà il futuro di questo esemplare. E' possibile però che sarà trasportato in Italia, fino all'atelier di Horacio Pagani, per essere interamente ricostruita, con costi sicuramente molto elevati.