Qualche linea abbozzata a matita su un foglio bianco, il nome del modello sistemato su quello che sembra essere il montante posteriore e poco altro. Ecco come viene presentata in un video teaser ufficiale la Pagani C10, erede della Huayra (pronta alla pensione dopo più di 10 anni di onorato servizio) e attesa al debutto il 12 settembre in quel di Milano.

Un modello a lungo atteso il cui nome definitivo dovrebbe essere differente (il progetto Zonda era conosciuto come C8 mentre quello della Huayra aveva la sigla C9), con però il classico V12 firmato AMG sistemato al posteriore. Una hypercar squisitamente termica, almeno all'inizio della carriera.

Ci sarà l'elettrico?

Già perché la C10 potrebbe essere la prima Pagani della storia a essere mossa - anche - da un powertrain 100% elettrico. Una sfida che potrebbe essere riassunta nella didascalia che accompagna il video teaser:

"Stiamo per scrivere un nuovo capitolo della nostra storia, una celebrazione e un'affermazione della visione che è sempre stata la nostra ispirazione: sognare in grande e impegnarsi ogni giorno per migliorare, perseguendo i nostri ideali e sfruttando la nostra passione per dar loro vita".

Il "sognare in grande" potrebbe riferirsi proprio al salto nel mondo dell'elettrico puro, un mondo che - contrariamente a quanto riportato da qualcuno qualche settimana fa - non è stato abbandonato da Horacio Pagani.

Evoluzione o rivoluzione?

Se del motore che muoverà la Pagani C10 si sa quindi poco - si parla di una doppia sovralimentazione e potenza superiore a 800 CV - dello stile sappiamo qualcosa di più, ma non grazie al teaser che lascia molto spazio all'immaginazione senza svelare particolari dettagli sulla Pagani C10. Si vedono di sfuggita giusto parte del passaruota e poco altro.

Quello che appare chiaro però è come la Pagani C10 riprenderà lo stile sinuoso di Zonda e Huayra, con qualche cambiamento come le luci anteriori non più sdoppiate su ciascun lato. Ci sarà poi un'ala posteriore, probabilmente accompagnata da elementi attivi a "scomparsa" derivati dalla Huayra.