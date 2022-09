Sognate da sempre di partecipare a una di quelle dragway americane da 1/4 di miglio? Se gli Stati Uniti sono troppo lontani, l'Italia offre una soluzione alternativa.

Si chiama Rivanazzano Dragway Hills Race e, come si può facilmente intuire dal nome, ha luogo ogni anno all'aeroporto di Rivanazzano Terme, un piccolo comune in provincia di Pavia. L'appuntamento per il 2022 è dal 9 all'11 Settembre.

Atmosfera statunitense

Oltre 100 piloti con le relative auto elaborate si sfideranno in gare di accelerazione divise per categoria di veicolo. All'evento, infatti, saranno presenti tante auto di età, potenza e dimensioni diverse, a cominciare dalle classiche muscle car americane fino ai Maggiolini Volkswagen d'epoca preparati per l'occasione.

Ma l'evento non sarà solo dinamico ma anche statico. All'interno del terreno dell'aeroporto saranno presenti esposizioni di nuovi mezzi americani, importati da famosi rivenditori del nord Italia, oltre che uno stand dedicato alle moto statunitensi per eccellenza, le Harley-Davidson, curato dal rivenditore e importatore ufficiale di Pavia.

Vicino non mancheranno poi anche dei punti ristoro dedicati, oltre che un palco dove si esibiranno diversi artisti locali, come i Radio Jacksonville, cover Band dei Lynryd Skynryd.

Il programma

Nella prima giornata di venerdì 9 settembre avrà l'uomo l'inaugurazione dell'evento, seguita da una prima fase di qualificazioni che proseguirà fino a sera.

Nella giornata di sabato 10 settembre, invece, entrerà nel vivo la competizione. In mattina proseguiranno le qualificazioni, nel pomeriggio invece prenderà luogo il primo spettacolo dell'evento, chiamato "Top Methanol Dragster". La sera si esibiranno le band musicali.

Nell'ultima giornata di domenica 11 settembre, infine, avranno luogo le competizioni eliminatorie, a partire dalla mattina e per tutto il giorno. L'evento terminerà alle ore 19:00 con le premiazioni finali.

Per partecipare sarà sufficiente acquistare, in loco, il biglietto dal costo di 15 euro per la giornata di venerdì e di 20 euro per sabato o domenica. I minori di 12 anni potranno accedere gratuitamente.