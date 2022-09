Il motore V8 e la trazione posteriore sono da sempre i simboli principali delle pony car americane. E sembra proprio che siano destinati ad esserlo anche nel (prossimo) futuro della Ford Mustang, la quale sarà presentata il prossimo 14 settembre.

Al contrario di quanto raccolto da varie fonti negli scorsi mesi, Autoblog ha riportato che la Casa statunitense ha abbandonato i piani per una versione ibrida e a quattro ruote motrici.

Cambio di piani?

I rumors su una Mustang ibrida circolano da diversi anni e sono stati apparentemente “confermati” dal profilo LinkedIn di un ingegnere Ford che aveva affermato di aver lavorato al powertrain elettrificato della generazione S650. Inoltre, un brevetto registrato da Ford negli Stati Uniti parlava di un particolare sistema composto da due motori elettrici e da un V8 per sviluppare un’auto a trazione integrale.

Nuova Ford Mustang Mach 1, le foto spia

Naturalmente, le nuove voci non hanno ricevuto ancora conferme ufficiali. Sta di fatto che la nuova Mustang sarà sicuramente equipaggiata con un V8, come lasciato intendere dal rombo inserito in uno degli ultimi teaser.

Entrando nello specifico, il 5 litri 8 cilindri (previsto anche per l’Europa e abbinabile al cambio manuale a 6 rapporti e all’automatico a 10 marce) potrebbe aver superato i 450-460 CV della precedente generazione per prestazioni ancora più coinvolgenti. Nel solo listino americano, invece, dovrebbe essere confermato il 2.3 EcoBoost 4 cilindri da circa 300 CV.

Nuovo look, ma senza rivoluzioni

Come per le motorizzazioni, anche la linea della nuova Mustang sarà conservativa. Nel nostro render basato sulle foto spia degli scorsi mesi, la sportiva americana mostra proporzioni simili all’attuale generazione. La Ford avrà sempre una coda raccolta e il classico lungo cofano, mentre potrebbero esserci importanti novità per lo stile della calandra e delle luci.

Nuova Ford Mustang, il render di Motor1

A completare il pacchetto di aggiunte della nuova Mustang dovrebbero esserci degli interni ancora più accoglienti e una tecnologia completamente rivista per gestire al meglio le varie modalità di guida. Infine, il listino potrebbe essere allargato con l’aggiunta di nuovi allestimenti, a partire dal GT Performance, già anticipato in un teaser.

Non resta che attendere la presentazione ufficiale e scoprire come sarà l’ultima Mustang con motore V8 prima dell’era elettrica.