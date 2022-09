Andare in campeggio con una Porsche 911 è possibile. In tempi recenti molti influencer in tutto il mondo ce lo hanno dimostrato, montando tende da tetto sopra a praticamente qualsiasi generazione della sportiva tedesca.

Recentemente, però, proprio Porsche ha presentato la sua versione ufficiale e originale dell'accessorio. Fa parte del catalogo Porsche Tequipment, è stata sviluppata a Weissach e ha dimensioni piuttosto comode.

Aerodinamica importante

La nuova tenda da tetto Porsche può essere montata non solo sulla 911 ma su tutti i modelli più grandi della Casa, a esclusione quindi di 718 e di 911 Targa e cabrio (per ovvi motivi di "tetto"). In modalità completamente aperta, ha una superficie interna lunga 210 cm e larga 130 cm, che permette di ospitare comodamente due persone.

Il tetto è rigido, in modo che quando è ripiegata assomigli il più possibile a un comune box portatutto. I laterali invece sono composti da un particolare tessuto a doppio strato coibentato, anti acqua e anti agenti atmosferici. Sulla sua superficie trovano posto tre finestre, munite tra le altre cose anche di zanzariere.

Per permettere le operazioni di pulizia interna, la tenda può essere interamente smontata, separando la parte rigida dalla parte morbida. Un qualcosa utile anche in caso di insetti all'interno della struttura, una situazione piuttosto comune a chi pratica camping con una certa regolarità.

Prezzi e disponibilità

La nuova tenda da campeggio Porsche può essere acquistata per 4.980 euro (barre portatutto escluse), in due diversi abbinamenti cromatici denominati Black/Light Grey e Black/Dark Grey. Le veloci auto di Stoccarda, con questo particolare accessorio sul tetto, possono raggiungere una velocità massima di "soli" 130 km/h, per ovvie questioni di sicurezza.