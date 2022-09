Il debutto della Aiways U6, il primo SUV coupé elettrico della Casa cinese, si avvicina a grandi passi. Anticipato dal concept U6ion (mostrato in anteprima in Italia lo scorso maggio), il modello di serie dovrebbe mostrarsi definitivamente entro il 2022.

Per alimentare l’attesa, in occasione del World EV Day, il marchio ha rilasciato i primi teaser ufficiali che lasciano intravedere le forme dell’U6.

Affilata e aerodinamica

L’U6 si basa sulla piattaforma MAS (More Adaptable Structure), un’architettura condivisa col crossover U5 e concepita per i soli modelli elettrici.

Nelle immagini teaser si nota il profilo tipico delle coupé, con lunotto raccolto nella coda e un tetto con linee sinuose. A tal proposito, il concept poteva contare su un coefficiente Cx di 0,27 ed è probabile che Aiways abbia fatto tutto il possibile per confermare questo dato anche sulla versione di serie.

I fari anteriori LED hanno un profilo tagliente, coi proiettori che si allungano verticalmente nel paraurti. Dietro, invece, troviamo una barra LED che aumenta la sensazione di larghezza dell’auto.

In generale, è molto probabile che la U6 mantenga il look tagliente ed elaborato della U6ion e diverse caratteristiche come lo spoiler integrato nel lunotto e i cerchi in lega da 21”.

Abitacolo, motore e prezzi

Per quanto riguarda gli interni, bisogna capire se Aiways confermerà il futuristico cruscotto del concept composto da un volante a forma di cloche e da due display da 7” e 14,6”. Senza dimenticare che il prototipo era equipaggiato con un drone per effettuare video e riprese in movimento e con un monopattino elettrico. Vedremo se questi due accessori saranno presenti anche sul modello di serie.

Aiways U6ion Concept

Aiways non ha ancora annunciato le specifiche tecniche, ma crediamo che l’U6 condividerà il powertrain con la U5. Nel crossover troviamo una batteria da 63 kWh che alimenta un motore da 204 CV e 310 Nm per un’autonomia di 410 km nel ciclo WLTP.

La rete italiana di Aiways è in continua espansione e comprende, al momento, 11 concessionarie. Per quanto riguarda i prezzi, è possibile che siano superiori ai 43.000 euro necessari per la U5.

Per scoprire tutti i dettagli, comunque, bisognerà aspettare poco: Aiways ha annunciato che i primi esemplari sono già arrivati alla sede di Monaco per le preparazioni finali.