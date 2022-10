No Time To Die, il capitolo più recente dell’infinita saga di 007, ha visto protagonista una speciale Aston Martin DB5. Utilizzata in alcune delle scese più adrenaliniche del film, l’Aston in questione è una replica realizzata appositamente per le riprese.

Il fatto che il modello non sia originale, comunque, non è stato un grande problema per il suo acquirente. Questa DB5, infatti, è stata venduta all’asta per ben 3,3 milioni di euro.

Ha anche le mitragliette a scomparsa (non funzionanti)

È davvero difficile distinguere questa Aston Martin da un vero esemplare degli anni ’60, anche perché entrambi condividono un valore di mercato elevatissimo. La cosiddetta DB5 “Stunt Car” di No Time To Die, comunque, è equipaggiata con una serie di gadget tipici di 007, i quali sono un omaggio alla DB5 originale utilizzata durante i primi film degli anni ’60 con Sean Connery.

Ad esempio, sulla speciale “Bond Car” troviamo la targa “ribaltabile”, le mitragliette a scomparsa nei fanali (ovviamente scariche) e tutta una serie di comandi interni per gestire tantissime altre funzioni per allontanarsi dai cattivi.

Un’asta per beneficenza

La DB5 è stata venduta nel corso di un’asta speciale dedicata ai 60 anni di James Bond che si è tenuta recentemente a Londra da Christie’s. Insieme alla classica Aston Martin, durante l’evento sono state vendute altre auto legate ai film della saga.

Rimanendo a No Time To Die, all’asta sono state protagoniste anche l’Aston Martin V8 Vantage e la DBS Superleggera 007 Edition (costruita in soli 25 esemplari). La prima è stata venduta per circa 700.000 euro, mentre la seconda per “soli” 450.000 euro.

L’intero ricavato dell’asta è stato devoluto in beneficenza alle associazioni The Prince’s Trust e The Prince of Wales’s Charitable Fund che si occupano del sostegno ai giovani e agli ex membri delle forze speciali del Regno Unito.