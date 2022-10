Le promozioni di Dacia sembrano tornate al periodo del primo lockdown, quando per invitare all’acquisto si aggiungevano vari tipi di vantaggi economici. Per la Duster a GPL, ad esempio, troviamo gli ormai tipici vantaggi del finanziamento PlusValore Dacia, ma anche l’iniziativa ExtraValore, che ricorda, appunto, quella di un paio di anni fa.

Partendo da una Dacia Duster Essential a trazione anteriore, con il motore TCe da 100 CV e alimentazione a GPL, il costo iniziale è di 17.300 euro. Con il normale finanziamento, si paga un anticipo di 4.840 euro, e quindi le rate mensili sono 36 da 179,31 euro, corrispondenti all’incirca a 6 euro al giorno.

Se però si accede alla promozione ExtraValore, le prime due rate e l’ultima scendono a 1 euro l’una, senza spese di incasso. Per ottenere questo ulteriore sconto, basta non esercitare il diritto di recesso nelle prime due settimane, non anticipare il rimborso e non farsi annullare il contratto per inadempimento.

Per entrambi i finanziamenti, comunque, c’è una rata finale di 10.380 euro, percorrendo un massimo di 45.000 km, e versando 0,10 euro per ogni chilometro in più in caso di restituzione del veicolo.

Il finanziamento non comprende solo la vettura, ma anche la copertura assicurativa sul pagamento, alcune assicurazioni e tre anni di manutenzione ordinaria.

Vantaggi

Con un salto indietro nel tempo, Dacia ripropone le tre rate ad un solo euro, nate nell’emegenza sanitaria per incentivare l’acquisto in tempo di crisi economica.

Alla fine, quindi, per la Duster a GPL non ci sono soltanto rate mensili contenute grazie anche a un listino contenuto, oppure i servizi compresi nel finanziamento, ma anche uno sconto aggiuntivo di circa 535 euro, più i 9 euro risparmiati dalle di spese di incasso.

Svantaggi

Ci sono Duster dalle dotazioni più complete rispetto a quella proposta, che richiedono quindi una spese superiore. E’ vero che non vengono richiesti permuta o rottamazione, ma l’anticipo di 4.840 euro è importante rispetto al costo iniziale.

In sintesi