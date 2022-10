Più un'auto d'epoca è rara e famosa, più i suoi prezzi aumentano. Basti pensare alle varie Bugatti degli anni Trenta o alle 39 Ferrari 250 GTO costruite. La BMW 507 è un'altra di queste rarità, essendo stata prodotta in appena 252 unità, tra il 1956 e il 1959. Inoltre ne hanno avuta una anche Alain Delon, Elvis Presley e il Principe Ranieri di Monaco.

Ora una 507 molto speciale è stata venduta ad un'asta di Bonhams per la cifra record di 2.315.000 di dollari e la sua storia sta facendo il giro del mondo anche perché è stata ritrovata in un garage di Filadelfia, negli Stati Uniti, dopo essere rimasta lì (dimenticata) per 43 anni. Un bel colpo di fortuna per il proprietario.

"Quest'auto è stata una scoperta da sogno - ha detto Eric Minoff, Senior Specialist di Bonhams US Collector Cars -. È davvero incredibile che un'auto sportiva così importante possa essere rimasta nascosta in un capannone per oltre 40 anni, senza essere vista. E' un vero tesoro nascosto ed ha offerto al suo nuovo proprietario una grande opportunità".

Perché vale tanto

A rendere la 507 una delle auto d'epoca BMW più costose non è solo la tiratura limitata, ma anche la sua forma perfetta, realizzata da Albrecht Graf Goertz. Storicamente, invece, l’idea di creare la BMW 507 fu di Max Hoffman, un importatore di auto sportive e di lusso negli Stati Uniti, che convinse il consiglio di amministrazione della BMW a credere nel progetto. Qui potete leggere tutta la storia.

Questa 507 in particolare è stata di proprietà di una sola persona per ben 43 anni, cosa che ne ha aumentato il valore. Originariamente rifinita in Silber blau (blu argento) con interni in pelle dello stesso colore, fu consegnata al suo primo proprietario, l’americano Lester Stebbins, in Venezuela. Poi finì nella collezione privata di un altro collezionista dove è stata dimenticata per decenni.

Altre protagoniste dell'asta

Un'altra top seller dell'asta che Bonhams ha tenuto all'International Tennis Hall of Fame di Newport è stata una Mercedes-Benz 300 SL Roadster del 1958 che ha raggiunto la somma a sette cifre di 1.077.500 dollari, il secondo valore più alto.

Tra le altre desiderabili auto da collezione che si sono aggiudicate la seconda edizione dell'asta ricordiamo due potenti Aston Martin V8 a basso chilometraggio. Una V8 Sports Saloon del 1986 ha superato di gran lunga la stima pre-vendita di 280.000 dollari, mentre una V8 Vantage Volante del 1989 è stata venduta per 207.200 dollari.