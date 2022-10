Lo scorso maggio vi avevamo parlato del ritorno della DeLorean con l’Alpha5, una coupé elettrica messa a punto con la collaborazione di Italdesign dall’azienda americana che ha acquisito i diritti commerciali del marchio originale. A distanza di pochi mesi, potrebbe già essere il momento di un’altra DeLorean totalmente diversa dall’Alpha5 vista anche a Pebble Beach.

Kat DeLorean, la figlia di John (il fondatore dell’azienda), ha annunciato che entro il 2022 presenterà una sportiva chiamata Model-JZD.

Non solo auto

La compagnia fondata da Kat si chiama DNG Motors (“DeLorean Next Generation Motors”). Secondo le informazioni riportate sul sito ufficiale, il marchio inizierà la produzione della JZD (chiamata così in onore di John Z. DeLorean) da gennaio 2023 a Detroit, in Michigan.

I dettagli e le foto disponibili sono poche, ma DNG afferma che il team di ingegneri sarà composto da “alcune delle menti più importanti del mondo dell’auto che si uniranno a una parte dei progettisti dell’originale DeLorean”. Inoltre, il brand prosegue dicendo che “l’azienda sarà qualcosa di mai visto prima nel settore, con un’attenzione particolare alle persone e alla società”.

In effetti, oltre all’auto vera e propria, DNG Motors programma di lanciare dei programmi di studio speciali per le scuole superiori e di stringere delle collaborazioni con altri costruttori per affrontare le future sfide della mobilità.

Nessun legame con DMC

DNG Motors specifica in modo chiaro che non è in alcun modo collegata all’azienda che ha progettato la “nuova” DeLorean. Ciò significa che il modello anticipato da Kat DeLorean e mostrato nelle foto teaser non solo arriverà prima dell’Alpha5 (si parla di un debutto come modello di serie nel 2024), ma avrà anche caratteristiche completamente diverse.

A questo punto, non saremmo sorpresi di vedere una sportiva con motore termico non elettrificata per mettersi in netta contrapposizione col powertrain solo a batteria dell’Alpha5. Insomma, il “derby” tra le DeLorean sembra pronto a cominciare.