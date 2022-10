Se non avete 300.000 euro ma volete portare a casa comunque una Lancia Delta Futurista, allora dovreste dare un’occhiata a questo kit Lego. Prodotto dalla Zeta Racing in collaborazione con Automobili Amos, il kit da 4.379 pezzi vi permette di assemblare una speciale Futurista in scala 1:8.

La costruzione si può acquistare direttamente sul sito di Automobili Amos al prezzo di 1.000 euro.

Da costruire e da collezionare

1.000 euro per un’auto in miniatura da assemblare non sono certo pochi, ma c’è da dire che la replica è davvero molto dettagliata.

Infatti, il kit comprende tantissime componenti riprodotte fedelmente come il motore, le sospensioni, gli interni e, addirittura, l’impianto frenante con tanto di dischi e pinze. Non mancano anche gli adesivi per completare l’estetica dell’auto (con esterni neri DS AAA e interni in alcantara rossa) e tutte le istruzioni che guidano l’assemblaggio passo per passo.

Un regalo per i “grandi”, insomma, anche perché sulla scatola è chiaramente riportata la scritta 18+.

Un concentrato di nostalgia

Presentata nel 2018, la Lancia Delta Futurista è un restomod firmato dalla varesina Automobili Amos. L’azienda ha restaurato in chiave moderna 20 Delta classiche senza far perdere lo spirito puro di un tempo. L’ultimo esemplare realizzato veste la livrea Martini Racing, la quale è associata ai grandi successi del brand nel campionato del mondo rally.

Tutte le speciali Lancia sono state riviste con nuove parti in fibra di carbonio, rinforzi in acciaio, componenti in alluminio per il telaio e un motore potenziato con un kit fornito da Autotecnica. Così, la Futurista scarica a terra 330 CV con una carrozzeria di 1.250 kg.

Il futuro è già tracciato, con la Delta Safarista che entrerà in produzione nei prossimi mesi e che promette di omaggiare il mondo dei fuoristrada. I soli 10 esemplari previsti saranno venduti ad almeno 570.000 euro.