Un concept da videogioco per Mercedes. Alle finali mondiali di League of Legends che si terranno il prossimo 5 novembre a San Francisco, la Casa tedesca presenterà uno speciale prototipo virtuale.

Chiamato Project SMNR (Summoner), s’ispira al mondo di LoL e ha una tecnologia che sembra uscita da un film di fantascienza.

Ha i “flussi di energia”

La Project SMNR si basa sulla filosofia di design “Sensual Purity” e sembra sfidare le leggi della fisica sin dal primo sguardo. Dato che si tratta di un prototipo virtuale, gli ingegneri hanno potuto sbizzarrirsi a livello creativo utilizzando dei “metamateriali”, come i flussi di energia che danno movimento all’auto al posto delle convenzionali ruote.

La silhouette della sportiva a due posti ha un assetto rialzato ed è ben visibile in ogni ambiente grazie alle particelle bioluminescenti che rivestono tutta la carrozzeria.

Inoltre, la tecnologia “Zoning Molecules” si richiama direttamente alle “zone” presenti in League of Legends. Di fatto, questa soluzione rende trasparenti gli esterni della Mercedes dando la possibilità di vedere direttamente l’abitacolo.

Insomma, anche solo vedendo le foto si è capisce che questa incredibile Summoner difficilmente arriverà sulle nostre strade. Chissà, però, se le auto di fine secolo avranno un aspetto simile a questo.

C’è anche l’EQS SUV

Oltre allo stravagante concept, grazie alla partnership con gli sviluppatori di Riot Games, Mercedes sarà presente alle finali mondiali in tanti altri modi diversi.

Mercedes EQS SUV

Ad esempio, il marchio ha disegnato il Championship Ring, il trofeo che sarà consegnato al team vincente. Inoltre, al Riot Games Fan Village si potrà visitare la Mercedes EQ House, uno stand di 250 metri quadri dove saranno mostrati il prototipo e l’EQS SUV. Tra l’altro, la nuova elettrica tedesca è stata usata come auto ufficiale per trasportare la Summoner’s Cup da New York a San Francisco passando per Atlanta.