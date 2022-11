Tata Motors, proprietaria di Jaguar Land Rover, ha annunciato che Thierry Bolloré, amministratore delegato del Gruppo britannico, si dimetterà a fine anno. Attualmente non ci sono ulteriori informazioni, sappiamo solo che il manager francese ha dichiarato che la decisione è dovuta a "motivi personali", senza approfondire.

Secondo Automotive News Bolloré smetterà i panni di numero uno di Jaguar - Land Rover a partire dal 31 dicembre 2022. Sempre secondo la testata Adrian Mardell, attualmente direttore finanziario del Gruppo, dove lavora da 32 anni e dove ricopre anche il ruolo di membro del consiglio di amministrazione, assumerà il ruolo di CEO ad interim.

Una vita nelle auto

Nominato CEO di JLR nel settembre 2020 Bolloré veniva da un'esperienza di 8 anni nel Gruppo Renault, dove aveva ricoperto diversi ruoli, dal vicepresidente esecutivo per la produzione e la catena di approvvigionamento, coo (chief operating officer) e ceo di Renault.

In precedenza il manager francese aveva trascorso 5 anni in Faurecia, colosso mondiale della produzione di componenti per auto, dopo una carriera di 15 anni presso Michelin, lasciata quando era vicepresidente responsabile della divisione Aircraft Business.

Come detto a sostituire Bollore come CEO di Jaguar Land Rover, almeno temporaneamente, sarà Adrian Mardell, da giugno 2019 direttore finanziario del Gruppo.