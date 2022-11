Una compatta a benzina come la Opel Corsa può sicuramente essere oggetto di sconti anche a novembre, grazie alle iniziative della Casa. Tra gli esempi con le rate più basse, c’è il finanziamento Scelta Opel sulla Opel Corsa Edition con motorizzazione a benzina 1.2 da 75 CV e cambio meccanico a cinque marce.

Partendo da un listino di 19.950 euro, si può ottenere uno sconto iniziale fino a 17.450 euro, oppure 16.450 con l’adesione al finanziamento. L’anticipo è di 3.793,65 euro, mentre le rate mensili si pagano dopo 30 giorni, e ammontano a 169 euro ciascuna (TAN 8,49%, TAEG 10,73%).

In conclusione, c’è la maxi rata di 10.234,34 euro, da pagare in caso di restituzione, per un massimo di 18.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

L’offerta è valida solo per le vetture in stock, non comprende il costo della verniciatura, ma non impone la permuta o la rottamazione di un usato.

Vantaggi

Per questa offerta Opel sulla popolare ed economica Corsa, i principali elementi di vantaggio sono lo sconto iniziale, l’anticipo facilmente compensabile con il valore di un usato e la rata mensile che rimane sotto i 200 euro anche aggiungendo le spese di incasso.

Svantaggi

Mancano nell’esempio alcuni servizi, il TAEG è tra i più alti tra le promozioni del mese e il chilometraggio di 6.000 km all’anno è bassino, anche per un modello a benzina.

In sintesi