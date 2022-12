Se la Mahindra KUV100 rappresenta un’interessante intepretazione di SUV urbano economico e compatto, le proposte finanziarie per acquistarlo sono altrettanto originali: con il cambio di listino di novembre gli esempi ufficiali sono addirittura tre differenti, con scadenza a fine dicembre.

La comunicazione Mahindra mette in evidenza il modello più economico, la KUV100 NXT K6+, ma con alimentazione a GPL, dal prezzo di listino di 17.395 euro.

La prima proposta è la Formula Vantaggi Mahindra, che prevede la copertura totale del costo con il pagamento delle rate: il listino iniziale scontato è di 15.445 euro, l’anticipo di 2.801 euro, mentre le rate mensili sono 84 da 199 euro (TAN 7,45%, TAEG 9,56%) e ovviamente non c’è rata finale, né limite chilometrico.

La seconda opzione si chiama Maxi Rata, ed è più o meno lo stesso finanziamento, ma con un numero minore di mini-rate, e una maxi rata finale, eventualmente rifinanziabile.

In questo caso l’anticipo è un po’ più basso, 1.840 euro, e le rate da 199 euro sono 48 (varia solo il TAEG, pari al 9,50%). La rata finale è fissata in 7.500 euro, ed è eventualmente rifinanziabile con 36 rate mensili da 236 euro, e tasso un poco più alto.

Infine c’è la formula Simply Buy: il costo iniziale è maggiore, 16.595 euro, come pure l’anticipo di 3.301 euro, mentre le rate sono 84 da 199 euro (TAN 5,95%, TAEG 7,86%) e coprono ancora una volta tutto l’importo. La differenza sta nell’offerta, in omaggio, di assicurazione furto e incendio per i primi tre anni.

Vantaggi

Sulla KUV100 le promozioni che Mahindra propone con finanziarie non esclusive -in questo caso Fiditalia- sono tante, e permettono sicuramente di dilazionare bene la spesa nel modo preferito.

Interessante il fatto che la rata mensile rimane fissa a 199 euro, qualunque sia la formula di acquisto. Con la versione K6+ a benzina l’importo scontato di partenza è ancora inferiore: 13.995 euro.

Svantaggi

Nell’esempio con maxi rata manca l’indicazione del limite chilometrico, e sono in generale da aggiungere agli importi indicati le spese fisse e gli oneri finanziari. Il costo di incasso rata, 5 euro al mese su tutte le proposte, è un po’ alto.

In sintesi

Modello (esempio) Mahindra KUV100 NXT K6+ M-Bifuel Promozione Formula Vantaggi Mahindra Scadenza 31 dicembre 2022 Listino 17.395 euro Listino scontato 15.445 euro Servizi aggiuntivi Non previsti Apertura pratica 350 euro Anticipo 2.801 euro Rate 84 rate mensili da 199 euro, prima rata dopo 30 giorni Spese di incasso 5 euro al mese TAN 7,45% TAEG 9,56% Maxi rata finale (VFG) Non prevista Limite chilometrico Non previsto Limitazioni e condizioni Solo per veicoli in stock Concessionari Euro 6d ISC-FCM

Modello (esempio) Mahindra KUV100 NXT K6+ M-Bifuel Promozione Formula Vantaggi Maxi-Rata Mahindra Scadenza 31 dicembre 2022 Listino 17.395 euro Listino scontato 15.445 euro Servizi aggiuntivi Non previsti Apertura pratica 350 euro Anticipo 1.840 euro Rate 48 rate mensili da 199 euro, prima rata dopo 30 giorni Spese di incasso 5 euro al mese TAN 7,45% TAEG 9,50% Maxi rata finale (VFG) 7.500 euro Limite chilometrico Non indicato Limitazioni e condizioni Solo per veicoli in stock Concessionari Euro 6d ISC-FCM