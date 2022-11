Roma, via Barberini angolo via Boncompagni. A due passi da via Veneto, cuore della Dolce Vita, MINI ha inaugurato il nuovo Urban Store, la casa del marchio improntata ai criteri di rispetto dell'ambiente, funzionalità e innovazione digitale.

Tre le linee guida: centralità del cliente, sostenibilità ed esperienza di brand. Dall’accoglienza alla consegna della vettura, è previsto un processo integrato, fatto di "suggestioni, esperienze e persone".

Il presidente e ad di BMW Group Italia (che controlla il brand MINI), Massimiliano Di Silvestre, presentando i nuovi spazi ha rilevato che:

MINI vuole coltivare momenti da condividere con i clienti dove trasmettere i valori del brand, la passione e il legame con il marchio. Vogliamo far sognare il mondo delle mobilità di domani e accompagnare i clienti nel futuro, emozionandoli, alimentando la loro passione, facendoli sentire parte della calorosa community MINI. Per raggiungere questo obiettivo strategico abbiamo messo in campo design, tecnologia, digitalizzazione e customizzazione nella prossima generazione MINI; una rinnovata relazione umana, brillante e competente tale da accompagnare i nostri clienti nell’esperienza di brand e una nuova casa con nuovi standard architettonici e digitali.

Massimiliano Di Silvestre, Stefanie Wurst e Salvatore Nanni (a destra)

A spiegare più in dettaglio le caratteristiche dell'Urban Store è stato Salvatore Nanni, ad di BMW Roma:

Il nuovo stile dello showroom MINI è incentrato sulla flessibilitàl comfort e le emozioni. Un ruolo chiave è giocato dal Product Genius che guida il cliente in un viaggio personale attraverso la scoperta, l’interesse, il gradimento, la valutazione per arrivare infine alla decisione di acquisto, finalizzata con il venditore, e ll’esperienza della consegna. Abbiamo creato un luogo accogliente, eliminando le barriere architettoniche, un luogo digitale inserendo schermi touch, distribuiti uniformemente nell’intero store con l’intento di offrire un’esperienza sensoriale, ma anche inclusivo, grazie alle aree realizzate per offrire spazi di coworking, muniti di wi-fi, dove potersi prendere una pausa dalla frenesia urbana di una grande città come Roma.

Presente all'inaugurazione anche Stefanie Wurst, Head of MINI, secondo cui:

Il mondo in cui viviamo sta assistendo alla più forte ondata di crescita urbana della storia. È in tempi come questi che le persone desiderano lo spirito positivo che MINI rappresenta. Noi stiamo fornendo le risposte alle domande sulla mobilità urbana di domani e su come migliorare la vita in città: MINI sarà un marchio di auto completamente elettriche con un'offerta responsabile, che si rivolge a una comunità digitale. Stiamo rafforzando il nostro ecosistema (digitale e non) per rendere la MINI Community un'esperienza immersiva che coinvolga il marchio, il prodotto e, soprattutto, i punti di contatto e le esperienze dei nostri clienti.

La MINI Cooper SE Convertible elettrica

Nell'occasione è stata esposta anche la MINI Cooper SE Convertible, la cabriolet tutta elettrica prodotta in un unico esemplare e che ha percorso più di mille miglia sulle strade delle East Coast statunitense, tra il Vermont e lo storico stabilimento BMW di Spartanburg in South Carolina.