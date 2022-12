Waze, il navigatore social più famoso del mondo, debutta sull'infotainment OpenR Link verticale delle Renault di ultima generazione, basato su sistema operativo Android Automotive by Google. Si tratta del primo caso in assoluto per poter usare la famosa app azzurra senza passare per gli ormai classici Android Auto o Apple CarPlay.

Per attivarlo basta scaricare e installare sull'auto la App Waze per OpenR Link direttamente dal Google Play Store presente nel sistema, oppure tramite l'app mobile My Renault, la stessa che di norma è dedicata al controllo remoto dell'auto.

Niente più cavi

Uno dei principali vantaggi di utilizzare in questo modo Waze è la totale assenza di qualsiasi tipo di collegamento fisico tra lo smartphone e il sistema di infotainment della Losanga francese, con schermo da 12 pollici verticale.

Una volta effettuato l'abbinamento tramite le app che abbiamo menzionato sopra, infatti, ed essersi registrati o loggati con le proprie credenziali, si deve lanciare l'app dal display e inserire la destinazione. Con questo sistema si può quindi accedere più rapidamente ai dati e ai percorsi proposti dalla app social di navigazione, oppure alle informazioni sul traffico in tempo reale, i percorsi preferiti e le destinazioni salvate.

Particolarità fondamentale rispetto all'utilizzo dello stesso navigatore per mezzo di Android Auto è che tutte le altre funzionalità del veicolo gestibili di norma dallo stesso schermo restano perfettamente accessibili.

La vista completa del sistema OpenR Link di Renault

Aron Di Castro, Direttore Marketing e Partnership di Waze, ha commentato in occasione del lancio:

"Ora che sempre più utenti di Waze scelgono le piattaforme di bordo e che queste tecnologie continuano ad evolvere, è importante offrire le migliori esperienze di guida. Ecco perché siamo lieti e orgogliosi di annunciare la nostra partnership con Renault." "L'integrazione dei percorsi, della navigazione e degli avvisi in tempo reale di Waze sul display dei veicoli Renault di nuova generazione offre un’esperienza di guida più fluida e semplificata. Non vediamo l’ora di proporre quest’inedita esperienza di guida al maggior numero di utenti possibili in tutto il mondo nel 2023."

In attesa di provarlo dal vivo, Waze sui sistemi di infotainment Renault è già disponibile nei Paesi europei per le Renault Austral e Megane E-Tech Electric dotate del display OpenR e dell’interfaccia OpenR Link basata su sistema operativo Android Automotive by Google.