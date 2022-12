Continua anche a dicembre la promozione Suzuki Solutions su vari modelli della gamma Suzuki: ad esempio, sulla Swace 1.8 in allestimento Cool, dal valore iniziale di 29.500 euro.

La station wagon giapponese, parente stretta della Toyota Corolla Touring Sports, può contare su uno sconto di 4.000 euro, grazie all’offerta delle concessionarie Suzuki: il motore full hybrid, infatti, non può accedere agli attuali ecoincentivi statali. Occorre però la permuta o la rottamazione di un veicolo da euro 0 a euro 4.

Con un anticipo di 6.400 euro, per la Swace si versano 36 rate mensili da 299 euro (TAN 6,29%, TAEG 7,53%); la rata finale ammonta a 11.785,25 euro. Suzuki indica negli esempi ufficiali le condizioni per un eventuale rifinanziamento di questo importo, con un tetto massimo di 24.373,60 euro e un TAEG massimo del 7,77%.

Numerosi i vantaggi di acquisto, a cominciare dalle garanzie offerte da Suzuki: 3 anni sulla vettura, 10 anni sulle componenti del sistema ibrido, e 12 anni sulla corrosione passante.

Ci sono poi due opzioni, “manutenzione inclusa” che comprende i primi tre interventi di manutenzione ordinaria previsti dalla Casa, e “NoProblem”, con tre anni di assicurazione furto e incendio totale e parziale.

Vantaggi

L’offerta di Suzuki per la Swace è innanzi tutto molto completa nella comunicazione ufficiale. C’è anche la possibilità di permuta, oltre alla rottamazione, che potrebbe far crescere lo sconto di base, pari a 4.000 euro; importanti anche i servizi inclusi in una rata tutto sommato contenuta rispetto al valore iniziale.

Svantaggi

La comunicazione ufficiale omette il dato del limite chilometrico, con eventuale costo in caso di esubero. Per questa offerta occorre comunque disporre di un usato fino a Euro 4.

In sintesi