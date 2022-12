Fino all’esaurimento dei fondi disponibili, l’ecobonus statale può essere utilizzato a dicembre per i modelli ibridi plug-in, come ad esempio la Citroen C5 Aircross da 225 CV, recentemente rinnovata.

La C5 Aircross PHEV in allestimento Feel con cambio automatico, che costerebbe di listino 44.850 euro, si può quindi acquistare a 37.199 euro, oppure con il finanziamento SimplyDrive a 35.199 euro, vale a dire 9.651 euro in meno. Occorre la rottamazione di un veicolo secondo le norme vigenti, in assenza del quale lo sconto statale di 4.000 euro è dimezzato.

Versando l’anticipo di 8.194 euro, le rate mensili sono 35 da 250 euro (TAN 6,49%, TAEG 7,49%), mentre la rata finale è pari a 24.790 euro, con 0,1 euro per ogni chilometro percorso in più rispetto ai previsti 50.000, da pagare in caso di restituzione.

Tra i servizi inclusi nell’esempio c’è IdealDrive, con tre anni di garanzia e manutenzione ordinaria, ma anche la stazione di ricarica WallBox da 2,3 kE, esclusi i costi di installazione ma compresa la garanzia di due anni da parte del fornitore.

Vantaggi

Le offerte per le vetture ibride plug-in come la C5 Aircross permettono di dilazionare bene la spese, perché ad uno sconto di quasi 10.000 euro si aggiunge una rata di 250 euro che comprende molto: Citroen aggiunge infatti garanzia, manutenzione e WallBox da 2,3 kW.

Svantaggi

E’ necessaria un’auto da rottamare con determinate caratteritiche per accedere allo sconto maggiore. Altre Case forniscono anche la possibilità di un certo numero di ricariche.

